M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç şampiyonu Ağdelen

2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç şampiyonu belirlendi.
Turnuva sonucunda eş puanlı bitiren IM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani arasındaki eşitlik bozma maçları Pazar günü tamamlandı.
7+3 tempoda siyah ve beyaz olmak üzere 2 maç tamamlayan ustalar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.
1.5-0.5 üstünlükle eşitlik bozma maçlarını kazanıp turnuva şampiyonu IM Hüseyin Can Ağdelen olurken, turnuvanın 2. si FM Yamaç Samani oldu.
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