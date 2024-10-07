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M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç şampiyonu Ağdelen

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M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç şampiyonu Ağdelen
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2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç şampiyonu belirlendi.
Turnuva sonucunda eş puanlı bitiren IM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani arasındaki eşitlik bozma maçları Pazar günü tamamlandı.
7+3 tempoda siyah ve beyaz olmak üzere 2 maç tamamlayan ustalar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.
1.5-0.5 üstünlükle eşitlik bozma maçlarını kazanıp turnuva şampiyonu IM Hüseyin Can Ağdelen olurken, turnuvanın 2. si FM Yamaç Samani oldu.
 
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