M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nda lider Yamaç Samani

Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nın 2. Ayağı tamamlandı.
6. Turun ardından 5.5 puan ile tek başına lider FM Yamaç Samani, 5 puan ile 2. sırada IM Hüseyin Can Ağdelen ve yine 5 puan ile 3. sırada Tuğra İstillozlu bulunuyor.
Şampiyonluk yarışının 3. Ayağı 21-22 Eylül’de Ekor Elegance Hotel Gazimağusa’da gerçekleşecek
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