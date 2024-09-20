banner913
banner932
"Açık Kulis" isimli müzikli oyun 28 Eylül'de sahnelenecek
19 0
''Hep birlikte çalışacağız''
''Hep birlikte çalışacağız''
26 0
 
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
53 0
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
29 0
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
35 0
İş insanlarından üç ambulans bağışı
İş insanlarından üç ambulans bağışı
45 0
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
23 0
banner1032

M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nda lider Yamaç Samani

banner1020

banner1045
M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nda lider Yamaç Samani
banner971
Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nın 2. Ayağı tamamlandı.
6. Turun ardından 5.5 puan ile tek başına lider FM Yamaç Samani, 5 puan ile 2. sırada IM Hüseyin Can Ağdelen ve yine 5 puan ile 3. sırada Tuğra İstillozlu bulunuyor.
Şampiyonluk yarışının 3. Ayağı 21-22 Eylül’de Ekor Elegance Hotel Gazimağusa’da gerçekleşecek
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.