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LTB Spor Kulübü’nde Satranç Kursları başlıyor

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LTB Spor Kulübü’nde Satranç Kursları başlıyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulubü satranç kurslarına tekrardan başlıyor. Covid-19 pandemisi tedbirlerine uygun şekilde düzenlenecek ve Şahin Şahmaran eğitmenliğinde gerçekleştirilecek kurslar  29 Ocak Cumartesi günü başlıyor. LTB Spor Kulübü Binası’nda (Atatürk Stadyumu altı)  10.30-11.30 saatleri arasında düzenlenecek kurslara katılım ücreti 150 TL olacak. Kurslara kayıt ve daha detaylı bilgi için Şahin Şahmaran (0533 820 0174), Özkan Bardak (0533 856 08 57) veya  Lefkoşa Türk Belediyesi’ne(Dahili 14 31) ulaşılabilir.
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