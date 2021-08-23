LSD satranç eğitim kampı düzenledi

Ülkemiz satrancının en köklü kulüplerinden Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) organizatörlüğünde,Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğundasatranç eğitim kampı düzenlendi.
Acapulco Otelde üç gün boyunca devam eden satranç kampı hızlı satranç turnuvasıyla son buldu.Turnuva sonunda kampa katılan tüm öğrencilere madalya ve belgeleri verildi. Turnuvada şampiyon olan Kemal Yıldırım, Arda Köle ve Kağan Semay ise kupalarını aldılar.
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