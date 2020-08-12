Lefkoşa’nın şampiyonu Tuğberk

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafında organize edilen bölge birinciliği yarışmaları devam ediyor.

Tamamlanan birincilikler arasında yer alan 2020 Lefkoşa Bölge Birinciliğindesatrancın yeni şampiyonu belli oldu. 2020 Lefkoşa Bölge şampiyonu Tuğberk Bardak oldu. 2020 Lefkoşa Bölge Birinciliğinde ikincilik ise Ekin Arca’nın oldu.

