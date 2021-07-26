Kadınlar Satranç Şampiyonasına erteleme

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından yayınlanan taslak takviminde yer alan 2021 Kadınlar Satranç Şampiyonası ertelendi.

30, 31 Temmuz, 1 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Kadınlar Satranç Şampiyonası daha sonra duyurulacak ileriki bir tarihe ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu son olarak geçtiğimiz hafta 2021 Bireysel Federasyon Kupasını organize etmişti.



