Kadınlar Satranç Şampiyonasına erteleme

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından yayınlanan taslak takviminde yer alan 2021 Kadınlar Satranç Şampiyonası ertelendi.
30, 31 Temmuz, 1 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Kadınlar Satranç Şampiyonası daha sonra duyurulacak ileriki bir tarihe ertelendi.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu son olarak geçtiğimiz hafta 2021 Bireysel Federasyon Kupasını organize etmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.