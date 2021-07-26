banner583
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
20 0
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
500 0
 
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
40 0
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
16 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
38 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
56 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
76 0
banner661
banner682

Kadınlar Satranç Şampiyonasına erteleme

banner476

banner666
Kadınlar Satranç Şampiyonasına erteleme
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından yayınlanan taslak takviminde yer alan 2021 Kadınlar Satranç Şampiyonası ertelendi.
30, 31 Temmuz, 1 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Kadınlar Satranç Şampiyonası daha sonra duyurulacak ileriki bir tarihe ertelendi.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu son olarak geçtiğimiz hafta 2021 Bireysel Federasyon Kupasını organize etmişti.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.