Havva Özay Anma Turnuvası'nda ilk hamleler atıldı

Mağusa Kaleiçi Bandabuliya'da 30 Eylül Cuma akşamı Açık Kategori için yapılan 24 karşılaşma ile Havva Özay Anma Turnuvası başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarihi Bandabuliya'da gerçekleşecek turnuvanın ilk turu oldukça keyifli, özel bir ortamda tamamlandı.
Mağusa, Lefkoşa, Girne ve İskele'den, toplamda 12 farklı dernekten 53 satranççı 7 hafta boyunca Cuma akşamları Açık Kategori'de merhume Havva Özay'ı anmak için mücadele edecekler. İlk turda süpriz sonuç çıkmadı ve favorilerin tümü galip gelmeyi başardı.
Başhakemliğini Tolga Öztürk ve yardımcılıklarını Nezafet Doğan ile Polen Ermetal'in yapacağı turnuvanın son turu 11 Kasım'da gerçekleşecek ve satranççılar ödüllerini 18 Kasım'da alacaklar.
İkinci tur eşlendirmeleri:
Masa İsim Rtg Puan Sonuç Puan İsim Rtg
1 TARMAN UFUK 1681 1 1 FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN 2416
2 SERTBAY HÜSEYİN 2169 1 1 İSTİLLOZLU TUĞRA 1689
3 MAHDAVİ HADİ 1604 1 1 SERBÜLENT HÜSEYİN 2028
4 MASIMBA ANESU 2006 1 1 YURTAL FURKAN 1609
5 BAŞARIR HASAN 1593 1 1 ARCA EKİN 1984
6 GİRİŞ RÜÇHAN 1934 1 1 İRFANOĞLU TAMAY 1602
7 TUMBURİ EMİR 1553 1 1 ATASOY ATA 1911
8 TABAK ORÇUN ŞEMİ 1898 1 1 NAY BERK 1580
9 ÇIKA DESTİNA ÇINAY 1516 1 1 KARAKUŞ ALİ 1790
10 SAZLIK MÜCAHİT 1786 1 1 MİDEM İSMAİL EREN 1538
11 ÖZAYDIN BARTU 1491 1 1 NAY ALİ DOĞAN 1771
12 GENÇ İBRAHİM 1760 1 1 GÜVENATEŞ SONER 0
13 KÖLE ARDA 1637 0 1 ÇEKER ÇETİN 1508
14 GÜNEŞ EYLÜL 1486 0 0 DÖVEÇ ASLİN 1264
15 CABACABA ALAZ 1267 0 0 DOLU DORUK 1445
16 ATASOY MEHMET 1429 0 0 EKŞİCİ LAL DURU 1249
17 SOYER MELİN 1256 0 0 FEGAN BUSE 1395
18 ÖZAY ÖZGÜN 1380 0 0 ARSLAN HAYAL 1222
19 ANDAYESHGAR MOHAMMAD 1228 0 0 KOÇ ERDOĞAN 1377
20 BOZTUNA DERİN 1374 0 0 ERİŞEN MEHMET 1200
21 HANÇER FATMA 1200 0 0 DÖVEÇ LARİN 1370
22 HÜDAOĞLU URAS 1348 0 0 OYLUM SARE 1137
23 KARATEPE ALYA 0 0 0 KARAKAYA SELİN 1327
24 CÖMERT KIVANÇ 0 0 0 BAKKALOĞLU SAHRA 1315
25 ÇİÇEK DENİZ İSMAİL 1279 0 0 TUNA EYLÜL 0
26 ÖZDOĞAN BORAN 1200 0 0 ÖZCAN EZEL 1272
27 TOKER NAİME 0 0 0 bye
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