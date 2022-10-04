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Havva Özay Anma Turnuvası'nda ilk hamleler atıldı

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Mağusa, Lefkoşa, Girne ve İskele'den, toplamda 12 farklı dernekten 53 satranççının mücadele ettiği Havva Özay Anma Turnuvası başladı

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Havva Özay Anma Turnuvası'nda ilk hamleler atıldı
Mağusa Kaleiçi Bandabuliya'da 30 Eylül Cuma akşamı Açık Kategori için yapılan 24 karşılaşma ile Havva Özay Anma Turnuvası başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarihi Bandabuliya'da gerçekleşecek turnuvanın ilk turu oldukça keyifli, özel bir ortamda tamamlandı.
Mağusa, Lefkoşa, Girne ve İskele'den, toplamda 12 farklı dernekten 53 satranççı 7 hafta boyunca Cuma akşamları Açık Kategori'de merhume Havva Özay'ı anmak için mücadele edecekler. İlk turda süpriz sonuç çıkmadı ve favorilerin tümü galip gelmeyi başardı.
Başhakemliğini Tolga Öztürk ve yardımcılıklarını Nezafet Doğan ile Polen Ermetal'in yapacağı turnuvanın son turu 11 Kasım'da gerçekleşecek ve satranççılar ödüllerini 18 Kasım'da alacaklar.
 
İkinci tur eşlendirmeleri:
 
Masa     İsim       Rtg         Puan     Sonuç   Puan                     İsim       Rtg
1             TARMAN UFUK                1681      1                             1             FM         AĞDELEN HÜSEYİN CAN              2416
2             SERTBAY HÜSEYİN          2169      1                             1                             İSTİLLOZLU TUĞRA         1689
3             MAHDAVİ HADİ                               1604      1                             1                             SERBÜLENT HÜSEYİN     2028
4             MASIMBA ANESU           2006      1                             1                             YURTAL FURKAN             1609
5             BAŞARIR HASAN              1593      1                             1                             ARCA EKİN         1984
6             GİRİŞ RÜÇHAN                 1934      1                             1                             İRFANOĞLU TAMAY      1602
7             TUMBURİ EMİR                               1553      1                             1                             ATASOY ATA      1911
8             TABAK ORÇUN ŞEMİ      1898      1                             1                             NAY BERK           1580
9             ÇIKA DESTİNA ÇINAY     1516      1                             1                             KARAKUŞ ALİ    1790
10           SAZLIK MÜCAHİT            1786      1                             1                             MİDEM İSMAİL EREN     1538
11           ÖZAYDIN BARTU             1491      1                             1                             NAY ALİ DOĞAN              1771
12           GENÇ İBRAHİM                                1760      1                             1                             GÜVENATEŞ SONER       0
13           KÖLE ARDA                        1637      0                             1                             ÇEKER ÇETİN      1508
14           GÜNEŞ EYLÜL                    1486      0                             0                             DÖVEÇ ASLİN    1264
15           CABACABA ALAZ             1267      0                             0                             DOLU DORUK    1445
16           ATASOY MEHMET           1429      0                             0                             EKŞİCİ LAL DURU             1249
17           SOYER MELİN                    1256      0                             0                             FEGAN BUSE     1395
18           ÖZAY ÖZGÜN                    1380      0                             0                             ARSLAN HAYAL 1222
19           ANDAYESHGAR MOHAMMAD  1228      0                             0                             KOÇ ERDOĞAN 1377
20           BOZTUNA DERİN             1374      0                             0                             ERİŞEN MEHMET             1200
21           HANÇER FATMA              1200      0                             0                             DÖVEÇ LARİN    1370
22           HÜDAOĞLU URAS          1348      0                             0                             OYLUM SARE     1137
23           KARATEPE ALYA               0             0                             0                             KARAKAYA SELİN            1327
24           CÖMERT KIVANÇ            0             0                             0                             BAKKALOĞLU SAHRA    1315
25           ÇİÇEK DENİZ İSMAİL       1279      0                             0                             TUNA EYLÜL      0
26           ÖZDOĞAN BORAN         1200      0                             0                             ÖZCAN EZEL       1272
27           TOKER NAİME   0             0             0                                             bye       
 
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