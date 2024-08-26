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Hasan Meriçhan ve FM Yamaç Samani şampiyon

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Altıncı Ak-Günler İşletmeleri Satranç Turnuvası’nda Küçükler Kategorisinde Hasan Meriçhan birinci olurken, Büyükler Kategorisinde ise Yamaç Samani şampiyon oldu

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Hasan Meriçhan ve FM Yamaç Samani şampiyon
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Final Üniversitesinde 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen 6. Ak-Günler İşletmeleri Satranç Turnuvası sona erdi.
Gümüş At Satranç Derneği'nin organize ettiği turnuva iyi bir ilgi gördü. 65 oyuncunun yarıştığı turnuva çok çekişmeli geçerken, hem Küçükler Kategorisi hem de Büyükler Kategorisi 6 maç üzerinden oynandı.
Küçükler Kategorisini 4 oyuncu 5 puanla bitirirken ilk 4 sıralama averajla belirlendi. Hasan Meriçhan birinci, Boran Özdoğan ikinci, Erkan Kemal Çeliker üçüncü ve Iaroslav Morozov da dördüncü oldu.
Büyükler Kategorisinin de şampiyonu averajla belirlendi. FM Yamaç Samani 5 puanla şampiyon olurken Bertuğ İlgililer de 5 puanla ikinci oldu. Üçüncüyü belirlemek için de averaj gerekti. Kemal Yıldırım, Gökhan Şeker, Arda Köle ve İsmail Eren Midem de turnuvayı 4.5 puanda bitirdiler. Ancak en iyi averaja sahip olan Kemal Yıldırım üçüncü oldu. Kadınlar Birincisi ise 4 puan toplayan Akasya Eskiköy oldu.
 
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