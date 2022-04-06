Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Sıralama İlkokullar Kategorisi Birinci Ezel Özcan İkinci Deniz İsmail Çiçek Üçüncü Ata Fahir Hançer Dördüncü Lâl Duru Ekşici Beşinci Aslin Döveç En Başarılı 2012 Doğumlu Sporcu Elvin Sever En Başarılı 2013 Doğumlu Sporcu Rüzgâr Sakallı En Başarılı 2014 Doğumlu Sporcu Mehmet Tan Karatepe En Başarılı 2015 Doğumlu Sporcu Ege Er Başarılı Sporcu Deniz Er Başarılı Sporcu Alya Dokuz Başarılı Sporcu Mevlüt Tepe Başarılı Sporcu Merih SayitSayıner Başarılı Sporcu Eymen Yerli Başarılı Sporcu Alya Karatepe Başarılı Sporcu Damir İnce Başarılı Sporcu Hale Hançer Başarılı Sporcu Dilay Çelik Başarılı Sporcu AliseArefi Başarılı Sporcu Miran İnce Başarılı Sporcu Mira Baş

Sıralama Açık Kategori Birinci Ahmet Paşa İkinci Ata Atasoy Üçüncü Deniz Evram Dördüncü Tamayİrfanoğlu Beşinci Furkan Yurtal En Başarılı Kadın Sporcu PanteaDavoudifar En Başarılı İlkokul Öğrencisi İsmail Eren Midem En Başarılı Ortaokul Öğrencisi Bartu Özaydın En Başarılı Lise Öğrencisi Ali Karakuş

Beş haftalık maratonun ardından geçtiğimiz cuma günü oynanan maçlar ile Dağlı Tradingsponsorluğundaki “Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası” şampiyonları ve dereceleri belli oldu.Çocuklar ilkokullar kategorisinde, gençler ve yetişkinler ise açık kategoride kıyasıya yarışırken, oldukça önemli deneyimler kazandılar.Turnuvanın ödül töreni 17 Nisan Pazar günü saat 16:00’da MağusaBandabuliya’da gerçekleşecek. Ödül töreni öncesinde ise davetli sporcular arasında, saat 13:00’de Harika Bir Dünya Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlenecek.Final turunun ardından dereceler ve kategori ödülleri şu şekilde oluştu: