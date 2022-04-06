banner762
banner815
Gecenin galipleri, Levent ve GG
Gecenin galipleri, Levent ve GG
6 0
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
22 0
 
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
54 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
9 0
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
45 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
37 0
22 0
banner797
banner794

Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

banner476

Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu
Beş haftalık maratonun ardından geçtiğimiz cuma günü oynanan maçlar ile Dağlı Tradingsponsorluğundaki “Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası” şampiyonları ve dereceleri belli oldu.
Çocuklar ilkokullar kategorisinde, gençler ve yetişkinler ise açık kategoride kıyasıya yarışırken, oldukça önemli deneyimler kazandılar.
Turnuvanın ödül töreni 17 Nisan Pazar günü saat 16:00’da MağusaBandabuliya’da gerçekleşecek. Ödül töreni öncesinde ise davetli sporcular arasında, saat 13:00’de Harika Bir Dünya Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlenecek.
Final turunun ardından dereceler ve kategori ödülleri şu şekilde oluştu:
Sıralama İlkokullar Kategorisi
Birinci Ezel Özcan
İkinci Deniz İsmail Çiçek
Üçüncü Ata Fahir Hançer
Dördüncü Lâl Duru Ekşici
Beşinci Aslin Döveç
En Başarılı 2012 Doğumlu Sporcu Elvin Sever
En Başarılı 2013 Doğumlu Sporcu Rüzgâr Sakallı
En Başarılı 2014 Doğumlu Sporcu Mehmet Tan Karatepe
En Başarılı 2015 Doğumlu Sporcu Ege Er
Başarılı Sporcu Deniz Er
Başarılı Sporcu Alya Dokuz
Başarılı Sporcu Mevlüt Tepe
Başarılı Sporcu Merih SayitSayıner          
Başarılı Sporcu Eymen Yerli          
Başarılı Sporcu Alya Karatepe          
Başarılı Sporcu Damir İnce          
Başarılı Sporcu Hale Hançer          
Başarılı Sporcu Dilay Çelik          
Başarılı Sporcu AliseArefi          
Başarılı Sporcu Miran İnce          
Başarılı Sporcu Mira Baş          
 
Sıralama		 Açık Kategori
Birinci Ahmet Paşa
İkinci Ata Atasoy
Üçüncü Deniz Evram
Dördüncü Tamayİrfanoğlu
Beşinci Furkan Yurtal
En Başarılı Kadın Sporcu PanteaDavoudifar
En Başarılı İlkokul Öğrencisi İsmail Eren Midem
En Başarılı Ortaokul Öğrencisi Bartu Özaydın
En Başarılı Lise Öğrencisi Ali Karakuş
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.