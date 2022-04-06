Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Çocuklar ilkokullar kategorisinde, gençler ve yetişkinler ise açık kategoride kıyasıya yarışırken, oldukça önemli deneyimler kazandılar.
Turnuvanın ödül töreni 17 Nisan Pazar günü saat 16:00’da MağusaBandabuliya’da gerçekleşecek. Ödül töreni öncesinde ise davetli sporcular arasında, saat 13:00’de Harika Bir Dünya Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlenecek.
Final turunun ardından dereceler ve kategori ödülleri şu şekilde oluştu:
|Sıralama
|İlkokullar Kategorisi
|Birinci
|Ezel Özcan
|İkinci
|Deniz İsmail Çiçek
|Üçüncü
|Ata Fahir Hançer
|Dördüncü
|Lâl Duru Ekşici
|Beşinci
|Aslin Döveç
|En Başarılı 2012 Doğumlu Sporcu
|Elvin Sever
|En Başarılı 2013 Doğumlu Sporcu
|Rüzgâr Sakallı
|En Başarılı 2014 Doğumlu Sporcu
|Mehmet Tan Karatepe
|En Başarılı 2015 Doğumlu Sporcu
|Ege Er
|Başarılı Sporcu
|Deniz Er
|Başarılı Sporcu
|Alya Dokuz
|Başarılı Sporcu
|Mevlüt Tepe
|Başarılı Sporcu
|Merih SayitSayıner
|Başarılı Sporcu
|Eymen Yerli
|Başarılı Sporcu
|Alya Karatepe
|Başarılı Sporcu
|Damir İnce
|Başarılı Sporcu
|Hale Hançer
|Başarılı Sporcu
|Dilay Çelik
|Başarılı Sporcu
|AliseArefi
|Başarılı Sporcu
|Miran İnce
|Başarılı Sporcu
|Mira Baş
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Sıralama
|Açık Kategori
|Birinci
|Ahmet Paşa
|İkinci
|Ata Atasoy
|Üçüncü
|Deniz Evram
|Dördüncü
|Tamayİrfanoğlu
|Beşinci
|Furkan Yurtal
|En Başarılı Kadın Sporcu
|PanteaDavoudifar
|En Başarılı İlkokul Öğrencisi
|İsmail Eren Midem
|En Başarılı Ortaokul Öğrencisi
|Bartu Özaydın
|En Başarılı Lise Öğrencisi
|Ali Karakuş