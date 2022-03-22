Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası'nda finale doğru adım adım

Masa İsim Rtg Puan Sonuç Puan İsim Rtg 1 Çiçek Deniz İsmail 1207 3 3 Ekşici Lal Duru 1200 2 ÖzcanEzel 1263 3 2 Karatepe Mehmet Tan 0 3 HançerFahir Ata 1190 2 2 SayınerSaitMerih 0 4 TepeMevlüt 0 2 2 DöveçAslin 1157 5 YerliEymen 0 2 2 Sever Elvin 1136 6 Arefi Alisa 0 1 2 SakallıRüzgar 0 7 DokuzAlya 1200 1 1 İnce Miran 0 8 İnce Damir 0 1 1 Er Deniz 0 9 KaratepeAlya 0 1 1 Er Ege 0 10 ÇelikDilay 0 0 0 Baş Mira 0 11 Hançer Hale 1153 0 0 bye

Masa İsim Rtg Puan Sonuç Puan İsim Rtg 1 Paşa Ahmet 1765 3 3 Atasoy Ata 1916 2 Evram Deniz 1636 3 2½ DavoudifarPantea 2052 3 Çıka Mehmet 1508 2 2 Karakuş Ali 1762 4 İstillozluTuğra 1670 2 2 ÖzaydınBartu 1476 5 ÖzayÖzgün 1298 2 2 TarmanUfuk 1650 6 DoluDoruk 1451 2 2 Yurtal Furkan 1622 7 İrfanoğluTamay 1545 2 2 Fegan Buse 1395 8 ÇıkaDestinaÇınay 1456 1½ 2 ÇekerÇetin 1502 9 BoztunaDerin 1349 1 1 Tumburi Emir 1542 10 Midem İsmail Eren 1501 1 1 Midem Ali Canel 1320 11 ErmetalÇilen 1365 1 1 OylumSare 1200 12 SoyerMelin 1241 1 1 Döveç Larin 1361 13 Ekşici Dora 1350 1 0 GüvenateşSoner 0 14 Tuna Eylül 0 0 0 DağlıBerke 0

18 Mart Cuma akşamı oynanan üçüncü tur karşılaşmaları ile Dağlı Trading sponsorluğunda düzenlenen Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası’nda son iki tura girildi. Hem A kategorisinde hem de B kategorisinde sporcular birbirinden zevkli karşılaşmalara imza atarken, üst masalarda karşılaşmalar gece 23.00’e kadar devam etti.Hatırlanacağı gibi B kategorisinde ilkokul öğrencileri yarışırken, A kategorisi ise açık katılım ile gerçekleşiyor. B kategorisinde zirvede tüm maçlarını kazanan üç sporcu Lâl Duru Ekşici, Deniz İsmail Çiçek ve Ezel Özcan yer alırken, A kategorisinde de yine tüm maçlarını kazanan Ata Atasoy, Ahmet Paşa ve Deniz Evram yer alıyor.Gençlerimizi iki galibiyet bir beraberlikle İran’lı deneyimli kadın satranççı Pantea Davoudifar takip ediyor.Final öncesi son tur olan dördüncü tur karşılaşmaları,1 Nisan Cuma akşamı saat 19.00’da,Çanakkale Spor Kulubü Selim Tilki Kulüp Lokali’nde oynanacaktır.B KategorisiDördüncü Tur Eşlendirmeleri: