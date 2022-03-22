Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası'nda finale doğru adım adım

Hatırlanacağı gibi B kategorisinde ilkokul öğrencileri yarışırken, A kategorisi ise açık katılım ile gerçekleşiyor. B kategorisinde zirvede tüm maçlarını kazanan üç sporcu Lâl Duru Ekşici, Deniz İsmail Çiçek ve Ezel Özcan yer alırken, A kategorisinde de yine tüm maçlarını kazanan Ata Atasoy, Ahmet Paşa ve Deniz Evram yer alıyor.Gençlerimizi iki galibiyet bir beraberlikle İran’lı deneyimli kadın satranççı Pantea Davoudifar takip ediyor.
Final öncesi son tur olan dördüncü tur karşılaşmaları,1 Nisan Cuma akşamı saat 19.00’da,Çanakkale Spor Kulubü Selim Tilki Kulüp Lokali’nde oynanacaktır.
B KategorisiDördüncü Tur Eşlendirmeleri:
|Masa
|İsim
|Rtg
|Puan
|Sonuç
|Puan
|İsim
|Rtg
|1
|Çiçek Deniz İsmail
|1207
|3
|3
|Ekşici Lal Duru
|1200
|2
|ÖzcanEzel
|1263
|3
|2
|Karatepe Mehmet Tan
|0
|3
|HançerFahir Ata
|1190
|2
|2
|SayınerSaitMerih
|0
|4
|TepeMevlüt
|0
|2
|2
|DöveçAslin
|1157
|5
|YerliEymen
|0
|2
|2
|Sever Elvin
|1136
|6
|Arefi Alisa
|0
|1
|2
|SakallıRüzgar
|0
|7
|DokuzAlya
|1200
|1
|1
|İnce Miran
|0
|8
|İnce Damir
|0
|1
|1
|Er Deniz
|0
|9
|KaratepeAlya
|0
|1
|1
|Er Ege
|0
|10
|ÇelikDilay
|0
|0
|0
|Baş Mira
|0
|11
|Hançer Hale
|1153
|0
|0
|bye
A KategorisiDördüncü Tur Eşlendirmeleri:
|Masa
|İsim
|Rtg
|Puan
|Sonuç
|Puan
|İsim
|Rtg
|1
|Paşa Ahmet
|1765
|3
|3
|Atasoy Ata
|1916
|2
|Evram Deniz
|1636
|3
|2½
|DavoudifarPantea
|2052
|3
|Çıka Mehmet
|1508
|2
|2
|Karakuş Ali
|1762
|4
|İstillozluTuğra
|1670
|2
|2
|ÖzaydınBartu
|1476
|5
|ÖzayÖzgün
|1298
|2
|2
|TarmanUfuk
|1650
|6
|DoluDoruk
|1451
|2
|2
|Yurtal Furkan
|1622
|7
|İrfanoğluTamay
|1545
|2
|2
|Fegan Buse
|1395
|8
|ÇıkaDestinaÇınay
|1456
|1½
|2
|ÇekerÇetin
|1502
|9
|BoztunaDerin
|1349
|1
|1
|Tumburi Emir
|1542
|10
|Midem İsmail Eren
|1501
|1
|1
|Midem Ali Canel
|1320
|11
|ErmetalÇilen
|1365
|1
|1
|OylumSare
|1200
|12
|SoyerMelin
|1241
|1
|1
|Döveç Larin
|1361
|13
|Ekşici Dora
|1350
|1
|0
|GüvenateşSoner
|0
|14
|Tuna Eylül
|0
|0
|0
|DağlıBerke
|0