Hamleler Özay anısına yapılıyor

Havva Özay Anı Turnuvası 2. Turu gerçekleştirilirken, Hüseyin Sertbay, Hüseyin Serbülent, Orçun Şemi Tabak, Ata Atasoy, Ali Karakuş, Ali Doğan Nay ve Tuğberk Bardak iki maçlarını da kazandılar

Çanakkale Satranç Kalesi ve Sertbay Satranç Akademisi tarafından düzenlenen Havva Özay Anı Turnuvası 2. Turu hem minikler hem de açık kategorilerinde geçtiğimiz Cumartesi günü MağusaBandabuliya’da gerçekleşti.

Minikler kategorisinde ilkokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde satranç oyunlarını oynayarak eğlenip deneyim kazanırken, büyükler kategorisinde çekişmeli maçlar oynandı.

Her iki turnuvanın da hakemliğini Mehmet Atasoy yaparken, açık kategoride ilk iki turun ardından Hüseyin Sertbay, Hüseyin Serbülent, Orçun Şemi Tabak, Ata Atasoy, Ali Karakuş, Ali Doğan Nay ve Tuğberk Bardak iki maçlarını da kazanarak turnuvanın zirvesinde yer alıyorlar.5 tur üzerinden oynanacak turnuvada 3. Tur 23 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

