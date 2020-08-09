Güzelyurt’un şampiyonu Bartu

Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen bölge birincilikleri devam ederken, 2020 Güzelyurt Bölge Birinciliği tamamlandı.

2020 Güzelyurt Bölge Birinciliğinde şampiyon Bartu Bahar olurken, Görkem Yalovalı ikinci, Ahmet Kader Sakallı üçüncü oldu.

Bartu Bahar, böylelikle Güzelyurt’un yeni satranç şampiyonu oldu.

