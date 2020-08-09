Güzelyurt’un şampiyonu Bartu

Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen bölge birincilikleri devam ederken, 2020 Güzelyurt Bölge Birinciliği tamamlandı.
2020 Güzelyurt Bölge Birinciliğinde şampiyon Bartu Bahar olurken, Görkem Yalovalı ikinci, Ahmet Kader Sakallı üçüncü oldu.
Bartu Bahar, böylelikle Güzelyurt’un yeni satranç şampiyonu oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.