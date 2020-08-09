banner411
banner69
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
19 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
30 0
 
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
278 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
155 0
DAÜ'de yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor
DAÜ'de yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor
9 0
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
36 0
"Atom bombası gibiydi"
60 0
banner460

Güzelyurt’un şampiyonu Bartu

banner476

Güzelyurt’un şampiyonu Bartu
Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen bölge birincilikleri devam ederken, 2020 Güzelyurt Bölge Birinciliği tamamlandı.
2020 Güzelyurt Bölge Birinciliğinde şampiyon Bartu Bahar olurken, Görkem Yalovalı ikinci, Ahmet Kader Sakallı üçüncü oldu.
Bartu Bahar, böylelikle Güzelyurt’un yeni satranç şampiyonu oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.