Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubuna bağlı Girne Koleji öğrencileri Batman İl Satranç Turnuvası Yıldızlar Genel Kategorisinde il birincisi oldu.
Girne Koleji’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Batman İl Satranç Turnuvası Yıldızlar Genel Kategorisinde Batman il birincisi olan takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.
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