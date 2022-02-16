banner762
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
8 0
Akaryakıta okkalı bir zam daha
Akaryakıta okkalı bir zam daha
18 0
 
Çetinkaya kayıpsız gidiyor
Çetinkaya kayıpsız gidiyor
64 0
Ottoman Kebab House bu kez sevgilileri buluşturdu
Ottoman Kebab House bu kez sevgilileri buluşturdu
100 0
48 0
Covid'i atlattım bana bir şey olmaz demeyin
Covid'i atlattım bana bir şey olmaz demeyin
281 0
12 0
banner797

Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı

banner476

banner714
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubuna bağlı Girne Koleji öğrencileri Batman İl Satranç Turnuvası Yıldızlar Genel Kategorisinde il birincisi oldu.
Girne Koleji’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Batman İl Satranç Turnuvası Yıldızlar Genel Kategorisinde Batman il birincisi olan takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.