Gençlerimizin başarısı bizi gururlandırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Türk Maarif Koleji satranç oyuncularını ve öğretmenlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, Türkiye’de yapılan yarışmada Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız oyuncularının üçüncülük derecesiyle ülkeyi gururlandırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, satrancın dünya çapında bir spor olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların küçük yaştan itibaren yeteneklerini geliştirebileceği bir spor olan satrancı oynarken strateji kurup kendilerini hayata hazırlamanın önemine işaret ederek gençlerin başarısını herkesin takdir ettiğini belirtti ve bu vesileyle sporcuların ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu