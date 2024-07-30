Geleceğin satranççıları yarıştı..!

Cortado Sertbay Satranç Akademisi Eğitim lokalinde 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan Erbatu Grup sponsorluğunda 3 kategoride yapıldı

Erbatu Group sponsorluğunda düzenlenen satranç turnuvası yapıldı. Cortado Sertbay Satranç Akademisi Eğitim lokalinde 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan Erbatu Grup sponsorluğunda 3 kategoride gerçekleştirilen satranç turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

U6 Minikler Kategorisinde Cortado Sertbay Satranç Akademisinden Uzay Babagil, U8 Küçükler Kategorisinde Cortado Sertbay Satranç Akademisinden Aziz Haklıgil, U10 Yıldızlar Kategorisinde 65. Kare Satranç ve Kültür Derneğinden Salih Ismayilov şampiyon oldu. 30 ilkokullu satranççı çocuğun dostça ve başarılı şekilde yarıştığı turnuvada dereceye giren sporculara ödüller oynanan son tur karşılaşmaların ardından verildi. Küçükler ve Yıldızlar turnuvalarının ulusal kuvvet derecesi (UKD) hesaplamalarına gönderileceği, miniklerin de ilk kez uzun tempoda yarıştığı bu turnuvalar tüm çocuklarımız için önemli bir deneyim oldu.

ŞAMPİYONLAR

Erbatu Group sponsorluğunda Cortado Sertbay Satranç Akademisi Eğitim lokalinde gerçekleştirilen Satranç turnuvası U6 Minikler, U8 Küçükler, U10 Yıldızlar olmak üzere üç kategoride 5 Tur İsviçre Sistemi üzerinden oynandı. Müsabakalar sonunda kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Satranç turnuvasında U6 miniklerde Cortado Sertbay Satranç Akademisinden Uzay Babagil, U8 Küçüklerde Cortado Sertbay Satranç Akademisinden Aziz Haklıgil, U10 Yıldızlarda 65. Kare Satranç ve Kültür Derneğinden Salih Ismayilov 1.oldu.

BAŞARILI SPORCULAR

Satranç turnuvasında 2014 doğumlu Kız Sporcu özel ödülü Alisa Arefi (Cortado Sertbay Satranç Akademisi), 2014 doğumlu Erkek Sporcu özel ödülü Mustafa Özboltaşlı (Şahmat Satranç Derneği), 2015 doğumlu Kız Sporcu özel ödülü Eylül Onuş (Cortado Sertbay Satranç Akademisi), 2015 doğumlu Erkek Sporcu özel ödülü Halil İbrahim Bahçeci (Cortado Sertbay Satranç Akademisi), 2017 doğumlu Kız Sporcu özel ödülü Hatice Haklıgil (Cortado Sertbay Satranç Akademisi), 2017 doğumlu Erkek Sporcu özel ödülü Mehmet Yiğit (Küçük-Altın Piyon Satranç Derneği) sahibi oldu.

Erbatu Group sponsorluğunda düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporcular

U6 Minikler Kategorisi

1. Uzay Babagil-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Berfin Bahçeci-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Ece Cebeci-Altın Piyon Satranç Derneği

4. Deniz Olurcan-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Kumsal Olurcan-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

U8 Küçükler Kategorisi

1. Aziz Haklıgil-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Albert Alkım-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Kumsal Kobak-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. Fuat Bakay-Altın Piyon Satranç Derneği

5. Yağız Aydın-Altın Piyon Satranç Derneği

U10 Yıldızlar Kategorisi

1. Salih Ismayilov-65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

2. Tuğra Salih Şenol-Şahmat Satranç Derneği

3. Eymen Enver Yerli-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. Fikri Özer-Şahmat Satranç Derneği

5. Alican Yenağralı-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Başarılı 2014 Doğumlu Kız Sporcu Özel Ödülü:

Alisa Arefi-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Başarılı 2014 Doğumlu Erkek Sporcu Özel Ödülü:

Mustafa Özboltaşlı-Şahmat Satranç Derneği

Başarılı 2015 Doğumlu Kız Sporcu Özel Ödülü:

Eylül Onuş-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Başarılı 2015 Doğumlu Erkek Sporcu Özel Ödülü:

Halil İbrahim Bahçeci-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

