Federasyon Kupası Samani’nin

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021 Bireysel Federasyon Kupası Şampiyonu 5,5 puanla FM Yamaç Samani oldu.

62 sporcunun katıldığı 6 tur süren turnuvada ikinci 5,5 puanla averaj farkıyla FM Hüseyin Can Ağdelen, 5 puanla üçüncü Kemal Yıldırım, dördüncü Adman Devran Tolon, beşinci Tuğberk Bardak oldu.

