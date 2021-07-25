Federasyon Kupası Samani’nin

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021 Bireysel Federasyon Kupası Şampiyonu 5,5 puanla FM Yamaç Samani oldu.
62 sporcunun katıldığı 6 tur süren turnuvada ikinci 5,5 puanla averaj farkıyla FM Hüseyin Can Ağdelen, 5 puanla üçüncü Kemal Yıldırım, dördüncü Adman Devran Tolon, beşinci Tuğberk Bardak oldu.
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