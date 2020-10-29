Emektarlar Şampiyonası başvuru tarihi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen 2020 Emektarlar Satranç Şampiyonasına yönelik açıklama yapılarak başvuru tarihinin uzatıldığı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“31 Ekim, Cumartesi ve 01 Kasım, Pazar günleri Lefkoşa Türk Belediyesi Kafeteryasında (en üst kat) yapılacak olan 2020 Emektarlar Satranç Şampiyonasına KKTC vatandaşı olup KKSF lisansına sahip 50 yaş ve üstü (1970 ve öncesi doğumlu) sporcular katılabilir.

Turnuvaya katılım ücretsizdir ve katılımcılara pazar günü ücretsiz öğle yemeği ikram edilecektir.Turnuvaya son başvuru tarihi ise Cuma günü olacak.”



