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Cortado Sertbay Satranç Akademisi, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda

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Cortado Sertbay Satranç Akademisi, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda
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Cortado Sertbay Satranç Akademisi, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda KKTC’yi temsil edecek.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2024 Satranç Süper Lig şampiyonu olan Cortado Sertbay Satranç Akademisi, sekiz sporcusuyla 21-28 Temmuz tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'na katılacak.  
Cortado Sertbay Satranç Akademisi yöneticisi Hüseyin Sertbay yaptığı açıklamada "Üç yıl önce kurulan derneğimiz, Kuzey Kıbrıs Ligleri'nde; 2022 yılında İkinci Lig, 2023 yılında Birinci Lig ve son olarak bu yıl da Süper Lig şampiyonu olurken, bu süreçte oynadığımız tüm maçları kazanmayı başardık. Şimdi de ülkemizi Denizli'de düzenlenecek bu önemli turnuvada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.
Cortado Sertbay Satranç Akademisi'nin Denizli kafilesini oluşturan sporcuları şöyle; Ufuk Tarman,  Şahin Şahmaran, Ali Doğan Nay, Berk Nay, Bartu Özaydın, Nezafet Doğan, Doruk Tarman, Taylan Kaplan.
 
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