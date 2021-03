Çanakkale satranççıları, Avrupa arenasında hamle yapacak

Mehmet Atasoy, FM Yamaç Samani, FM Hüseyin Can Ağdelen, Hüseyin Sertbay ve Ata Atasoy’dan oluşan Çanakkale Satranç Takımı, 1'inci Avrupa Online Satranç Kulüpler Kupasında mücadele edecek

Çanakkale TSK Satranç Takımı 27-31 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi yapılacak 1'inci Avrupa Online Satranç Kulüpler Kupasında mücadele edecek.

Takım kaptanlığını Çanakkale TSK Satranç Takımı sorumlusu Mehmet Atasoy'un üstlendiği Çanakkale TSK Satranç takımı, ülkemizin en başarılı satranç sporcularından oluşuyor. 4 kişiden oluşan satranç takımında şu isimler bulunuyor.

1.masa: FM Yamaç Samani

2.masa: FM Hüseyin Can Ağdelen

3.masa: Hüseyin Sertbay

4.masa: Ata Atasoy

Tüm Avrupa Satranç Kulüplerine açık olan turnuvada, 90 kulüp yarışacak. Online olacak olan turnuva Tornelo platformunda oynanacak. 1'incisi yapılacak olan turnuva 3 safhada yapılacak.

Elemeler: (27-28 Mart 2021) Başvuran kulüpler10'ar takımlı 9 grupta mücadele edecek. 9 tur üzerinden döner sistemle yapılacak grup maçları neticesinde oluşacak final sıralamasında ilk iki takımı play-off’lara kalacak.

Play-off: (29 Mart 2021) Elemelerden gelen takımların mücadelesinden en iyi 9 takım finallere yükselecek.

Finaller: (30-31 Mart 2021) Finallerde toplam 10 takım mücadele edecek. 10'uncu takım, Avrupa Kadınlar Online Satranç Kulüpleri kupası şampiyonu, "Cercled’Echecs de Monte-Carlo" olacak.

Mehmet Atasoy: Turnuvayı çok önemsiyoruz

"Çanakkale TSK Satranç takımının Avrupa'da mücadele edecek olması bizim için gurur verici. Bu turnuvayı çok önemsiyoruz. Takımca kenetlendik ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Ülkemizi online olarak olsa bile Avrupa'da temsil edecek olmamız ayrıca çok önemli. Satranç KKTC'de çok yayın ve sevilen bir spor dalıdır. Ülkemiz, 4 bine yakın lisanslı satranç sporcuyla, federasyon ve kulüpleriyle, antrenörleri, hakemleri ile satranç sporunda güçlü bir altyapıya sahiptir. Uluslararası alanda başarılı olmuş sporcularımız var. Sporcularımıza imkân verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Satranç takımımız dört sporcudan oluşuyor. Bu sporculardan sadece genç yeteneğimiz Ata Atasoy Çanakkale

TSK’nün lisanslı oyuncudur. Diğer üç sporcumuz; Hüseyin Sertbay, FM Yamaç Samani ve FM Hüseyin Can Ağdelen, ülkemizin en başarılı sporcuları arasındadır. Her biri defalarca KKTC şampiyonu olmuş, yurt içinde ve dışında birçok başarı elde etmiştir. Özellikle bu üç sporcumuza bize katılmayı kabul ettikleri ve Avrupa'da yarışacak takımımızın bir parçası oldukları için teşekkür ederim.

Ayrıca 2014 yılında kurduğumuz Çanakkale TSK Satranç Kalesine ilk günden beri büyük destek olan Başkanımız İbrahim Şeker'e, Çanakkale TSK Yönetim kuruluna ve Çanakkale camiasına da teşekkür ederim. Önümüzde zorlu bir turnuva var, ülkemizi ve Çanakkale TSK'nü en iyi şekilde temsil edeceğiz.