Çanakkale, internete rağmen galip

KKTC'li sporcunun Avrupa Kupası maçı oynanırken interneti dondu.Sporcumuz bu nedenle maçı kaybetti.

Avrupa Satranç Kupası'nda KKTC'yi temsil eden Çanakkale Türk Spor Kulübü'nün oyuncusu Ata Atasoy, Danimarkalı rakibi karşısında mücadele verirken internetinin donması sonucu maçı kaybetti.

Memleket Gazetesi'nde canlı yayınlanan Avrupa Satranç Kupası 2. turunda Çanakkale Türk Spor Kulübü, Danimarkalı rakibimizi 2.5-1.5 yenerken, tek mağlubiyeti internet sorunu yaşayan Ata Atasoy yaşadı.

