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Broadmax Mağusa KKTC'yi Türkiye'de Temsil Edecek

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Broadmax Mağusa KKTC'yi Türkiye'de Temsil Edecek
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Broadmax Mağusa Satranç Derneği bu yıl da KKTC’yi Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finalleri'nde temsil edecek.
Denizli’de 21 – 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Satranç Finallerine Broadmax Mağusa Satranç Derneği takımı 9 sporcu ile katılıyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, kafile başkanı ve antrenör Ahmet Kansal nezaretinde 21 Temmuz günü Antalya üzerinden Denizli’ye gidecek satranç kafilesi takımsal olarak yapılacak dokuz karşılaşma sonrası 29 Temmuz günü yine Antalya üzerinden uçakla KKTC’ye dönecek.
Kafilede yer alanlar şöyle;

1.Ahmet Kansal, 2.Gökhan Şeker, 3.Kayra Çerçi, 4. Naime Toker, 5. Furkan Başarır, 6. Taha Çoban, 7.Hüseyin Kızılörs, 8. Fikret Beren Tan, 9. Songül Çoban
 
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