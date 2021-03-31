Avrupa’da ilk hamleler başarılı

Avrupa Online Kulüpler Kupası’nda 90 kulübün onar takımdan oluşan dokuz ayrı grupta Tornelo çevrimiçi platformunda iki gün boyunca mücadele ettiği eleme aşaması tamamlandı.

H Grubunda yarışan Satranç Federasyonu üyesi kulüplerden Çanakkale TSK adına sporcular FM Yamaç Samani, FM Hüseyin Can Ağdelen, Hüseyin Sertbay ve Ata Atasoy yarıştı. Kuvvetli rakiplerle karşı karşıya gelen sporcularımız gruplarında ilk iki sıraya giremeyerek elenseler de etkileyici performanslar göstererek iyi bir mücadele ortaya koydular.



