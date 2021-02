Ağdelen ve Samani satranç kanalı açtı

KKTC'nin ilk ve tek ünvanlı satranç oyuncuları (Fide Ustaları) FM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani, kendi satranç kanallarını açtılar.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Online Eğitim Kampı Grup eğitmenleri olan FM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani, kanalı açmaktaki esas amaçlarını, satrançtaki bilgi ve tecrübelerini vatandaşlara aktarıp, satrancın yaygınlığını artırmak olarak açıkladılar.

FM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani, kanala destek için vatandaşlara abone olma çağrısında bulundular.”