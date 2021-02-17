banner583
banner590
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
22 0
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
14 0
 
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
54 0
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
19 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
825 0
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
31 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
27 0
banner529
banner570

Ağdelen ve Samani satranç kanalı açtı

banner476

Ağdelen ve Samani satranç kanalı açtı
banner601
KKTC'nin ilk ve tek ünvanlı satranç oyuncuları (Fide Ustaları) FM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani, kendi satranç kanallarını açtılar.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Online Eğitim Kampı Grup eğitmenleri olan FM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani, kanalı açmaktaki esas amaçlarını, satrançtaki bilgi ve tecrübelerini vatandaşlara aktarıp, satrancın yaygınlığını artırmak olarak açıkladılar.
FM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani, kanala destek için vatandaşlara abone olma çağrısında bulundular.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.