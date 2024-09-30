Ağdelen ve Samani şampiyonluk için eşitlik bozma maçları oynayacaklar

2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası tamamlandı.
29 Eylül 2024 Girne ‘Merit Royal Diamond Otel’ St. HILARION Salonunda Şampiyonanın son ayağı gerçekleştirildi.
Sıralamaya göre turnuvada 11 turda 10’ar puan alan ünvanlı sporcularımız IM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani şampiyonluk için eşitlik bozma maçları oynayacaklar.
Turnuvada dereceleri kesinleşen sporcularımız;
3. Emre Şeb
4. Tuğra İstillozlu
5. Furkan Yurtal
6. Ahmet Paşa
7. Bertuğ İlgililer
8. Eylül Güneş
9. Gökhan Şeker
10. Mücahit Sazlık
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.