banner913
banner932
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
14 0
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
30 0
 
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
20 0
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
24 0
Töre : “İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor”
Töre : “İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor”
24 0
Ani ve gayri tabii ölüm
Ani ve gayri tabii ölüm
89 0
Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
22 0
banner1032

Ağdelen ve Samani şampiyonluk için eşitlik bozma maçları oynayacaklar

banner1020

banner1045
Ağdelen ve Samani şampiyonluk için eşitlik bozma maçları oynayacaklar
banner971
2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası tamamlandı.
29 Eylül 2024 Girne ‘Merit Royal Diamond Otel’ St. HILARION Salonunda Şampiyonanın son ayağı gerçekleştirildi.
Sıralamaya göre turnuvada 11 turda 10’ar puan alan ünvanlı sporcularımız IM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani şampiyonluk için eşitlik bozma maçları oynayacaklar.
Turnuvada dereceleri kesinleşen sporcularımız;
3. Emre Şeb
4. Tuğra İstillozlu
5. Furkan Yurtal
6. Ahmet Paşa
7. Bertuğ İlgililer
8. Eylül Güneş
9. Gökhan Şeker
10. Mücahit Sazlık
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.