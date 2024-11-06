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2025 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası kayıtları başladı

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2025 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası kayıtları başladı
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Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Şampiyonası 28-29-30 Kasım – 1 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Şampiyonanın 7-18 yaşları arasındaki 24 farklı kategorideki KKTC vatandaşı sporcular arasında yapılacağı belirtildi.
Şampiyonaya katılım başvurularının başladığı veson başvuru tarihinin 8 Kasım 2024 Cuma günü , saat 23:59 olduğu belirtildi.
 
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