2025 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası kayıtları başladı

Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Şampiyonası 28-29-30 Kasım – 1 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Şampiyonanın 7-18 yaşları arasındaki 24 farklı kategorideki KKTC vatandaşı sporcular arasında yapılacağı belirtildi.

Şampiyonaya katılım başvurularının başladığı veson başvuru tarihinin 8 Kasım 2024 Cuma günü , saat 23:59 olduğu belirtildi.

