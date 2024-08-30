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2024 Selin Karakaya KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı

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2024 Selin Karakaya KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı
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 29-30-31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 Tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Selin Karakaya KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası’ Arzum Elektronik ve KKTC Temsilcisi Edip Elektronik sponsorluğunda Perşembe günü yapılan açılış hamlesiyle başladı.
Açılış hamlesini ve açılış konuşmalarını Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve Selinin annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Asbaşkanı Osman Şeker yaptı. 20 Kadın satranççı ödüller için yarışacak.
 
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