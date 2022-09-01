Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı

Ege ve Marmara Batı Bil Virüsü açısından riskli bölgeler

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde 123 vaka görüldü. Yakalanan her 10 kişiden biri ölüyor. Yunanistan'da vaka sayısının artması Türkiye açısından da riskin arttığını gösteriyor.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü tehlikesi büyüyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan BNV vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi.

Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı. Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.

TÜRKİYE AÇISINDAN DA RİSK ARTTI

Batı Nil Virüsü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor, sinir sistemini tutuyor.

Hastalığa yakalanan her 10 kişiden birinin ölümüne neden oluyor.



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül hastalığın tespiti için özellikle doktorların şüpheli vakalarda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Ege ve Marmara bölgelerinin Batı Nil virüsü açısından riskli bölgeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergönül, "Bir haftaya kadar uzayan bir kuluçka periyodu sonucunda kişide gene grip benzeri bir tablonun oluşması, halsizlik, ateş, yorgunluk gibi kas ağrıları. On gün sonrasında bilinç değişiklikleri konuşmasında algılamasında, oryantasyonda, bu tür bulguların olması tipiktir. Ve eğer müdahale edilmez hızlıca kötü seyredebilir. Ama müdahale için de özel bir ilacı yok. Bunu vurgulamış olalım. Dünyanın hiçbirinde yok. Özel bir ilacı fakat destek tedavisi çok önem taşır tabii" dedi.

Türkiye'de bu yıl Batı Nil virüsü saptanmadı ancak önceki yıllarda ölümlere neden olmuştu.



Yunanistan'da vaka sayısının artmasının riski artırdığını belirten, "Bu bizim için ciddi bir risktir şu anda. Hekim meslektaşlarımızı buradan da uyarmış olalım. Tanı konulamayan menenjit gibi yani sinir sistemini tutan vakalar olduğunda sinek öyküsü de varsa hele bu kişilerde o zaman batı nil ateşinden şüphelenmek gerekir." dedi.

İtalya'da da yaz başından bu yana batı nil virüsü vakaları yüzü aştı.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.



Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.



BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.