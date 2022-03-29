Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz yumurta dondurma işlemi, kısaca kadın üreme hücrelerinin belirli koşullar altında muhafaza edildiği bir durumdur. Başta üreme potansiyelinin yaşla birlikte azalması olmak üzere birçok etkene bağlı olarak günümüzde kadınlar yumurta dondurma işlemi ile gelecekte bebek sahibi olma imkanı elde ediyor.

Günümüzde kadının sosyal ve iş yaşamına dahil olması genelde evlilik ve hamilelik planlarının ertelenmesine neden oluyor. Fakat bu erteleme yaşın ilerlemesi ile birlikte kadınlarda gebe kalma potansiyelini azaltabiliyor. Aynı zamanda görülen tedaviler ve menopoz sebebi ile yumurtalarda azalma riskine karşı kadınlar çocuk sahibi olamayabiliyor. Günümüzde bu sorunların üstesinden gelen yumurta dondurma yöntemi ile kadınlar ilerleyen yaşına ve gördüğü tedavilere rağmen çocuk sahibi olabiliyor. Peki, yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır? İşte yumurta dondurma hakkında bilinmesi gerekenler…

Yumurta Dondurma Nedir?

Yumurta dondurma kadınların ileride gebe kalma yeteneklerini korumak için kullanılan bir işlemdir. Toplanan yumurtalar yalnızca dondurularak ileri bir tarihte kullanılmak üzere saklanır. Yaş faktörü dışında yumurta kalitesinin azalmasına sebep olan diğer nedenler ise; kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapilerdir. Ancak yumurta dondurma işlemi sayesinde kanser hastalığını yaşayan kadınlar da çocuk sahibi olabilme şansını yakalayabiliyor. Gelecekte hamilelik planı olup da ertelemek durumunda kalan kadınlar için bir avantaj olan yumurta dondurma yöntemi, son dönemde kadınlarda erken yaşlarda görülen menopoz durumunda da kadınların çocuk sahibi olabilmek için tercih edebileceği bir yöntem.

Yumurta Dondurma Nasıl Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi, adet dönemini takiben ortalama 10 gün devam eden bir ilaç tedavisini içerir. Karın bölgesine enjekte edilen küçük iğneler yardımı ile ilaçlar kişiye uygun dozlarda verilir. Örnek vermek gerekirse; bu ilaçlar insülin iğnelerine benzerler ve kişi kendine kolayca yapabilir.

İlaç kullanımı sırasında 10 gün boyunca yumurtaların büyümesi ultrason yöntemi ile izlenir. Yumurtalar belli büyüklüğe ulaştığında çatlatma iğnesi yapılarak 36 saat sonra anestezi altında toplanır. Toplanan yumurtalar özel tanklarda muhafaza edilir. Saklama süresi 1 yılı aştığında kişi imzaladığı dilekçe ile onay vermelidir. Ancak saklama süresinin 5 yılı geçmesi halinde ilgili tüp bebek merkezi sağlık bakanlığı ve sağlık müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile onay sürecini yürütür.