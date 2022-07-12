banner762
banner815
Yaz Tatili Kabusa Dönüşmesin
Yaz Tatili Kabusa Dönüşmesin
19 0
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
25 0
 
Mezarlıklara bayram ziyareti
Mezarlıklara bayram ziyareti
14 0
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
86 0
"Çöpünüzü atmayın, ateş yakmayın"
19 0
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
50 0
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
26 0
banner797

Yoğun sıvı kaybı baş ağrısı ve mide bulantısına yol açıyor

banner476

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Pehlivan, yaz aylarında farkında olmadan yoğun sıvı kaybı yaşanabildiğini, bu durumun baş ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara yol açtığını söyledi.

banner825
Yoğun sıvı kaybı baş ağrısı ve mide bulantısına yol açıyor

  

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Pehlivan, AA muhabirine, yaz aylarında sıvı tüketimine diğer aylara kıyasla daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sıcak havanın vücudu etkilediğini ve sıvı kaybının arttığını dile getiren Pehlivan, "Biz terlemediğimizi düşünsek bile deri yoluyla, solunum yoluyla, idrar ya da dışkı yoluyla gerçekten sıvı kaybımız yüksek miktarlarda oluyor. Solumak bile sıvı kaybı yaratıyor." dedi.

Pehlivan, yaz aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu sıvının dengeli ve sağlıklı şekilde alınması uyarısında bulundu.

-"2-2,5 litre arasında sıvı tüketmemiz gerekiyor"

Suyun yanı sıra sağlıklı içeceklerle sıvı ihtiyacının karşılanması gerektiğine dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti:

"Genel olarak baktığımızda 2-2,5 litre arasında sıvı tüketmemiz gerekiyor. Spor yapanlar için her yarım saat içinde bir iki bardak sıvı tüketimini öneriyoruz. Bazı bireylerde sıvı tüketimi alışkanlığı olmayabiliyor. Bunun için taze meyve parçacıklarından oluşan buz küpleri yapılabilir. Yine nane, limon ve tarçın gibi sağlıklı buz küplerini sürahi ve bardaklara koyabiliriz. Onun haricinde taze meyvelerden şekersiz kompostolar yapabiliriz. Kola ya da meyveli maden suyu içildiğinde şeker artıyor. Biz şeker oranını düşürüp insanları sağlıklı alternatiflere yöneltmek istiyoruz."

Pehlivan, yaz aylarında farkında olmadan yüksek miktarda sıvı kayıplarının yaşandığına dikkati çekti.

Sıvı kaybının birçok rahatsızlığa yol açtığını aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Sıvı kaybıyla birlikte elektrolit kaybı oluyor. Elektrolit kaybı aslında bizim için çok önemli. Çünkü sıvı ve elektrolit kaybı olduğu zaman baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşanıyor. Bireyler bunun gerçekten susuzluktan olduğunu bile fark edemeyebiliyorlar.

Yeterli sıvı tüketimi olup olmadığını kendimiz evde nasıl anlayabiliriz? Direkt idrarımızın rengine bakmamız yeterli olur. İdrarımız çok koyu sarı renkte çıkıyorsa yeterli bir sıvı tüketimimiz yoktur. Açık, berrak bir renkte çıkıyorsa, yeterli su tüketimimiz olduğunu görebiliriz."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.