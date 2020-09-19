Yoğun bakıma bir Covid hastası daha

Covid-19 hastası 49 yaşındaki bir erkek şahıs daha yoğun bakıma alındı



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Pandemi Merkezi’nde tedavi gören 49 yaşındaki bir hastanın daha yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Söz konusu hastanın ek hastalıkları bulunmuyor.

1 Temmuz’daki açılım sürecinden bu yana, 3 hasta yoğun bakıma kaldırıldı.

Söz konusu 3 hastanın, son 5 gün içinde yoğun bakıma kaldırılması dikkat çekiyor.

Yoğun bakıma kaldırılan diğer iki hastanın yaşları; 55 ve 49 olarak açıklanmıştı.

Yoğun bakıma kaldırılan ilk hasta olan 49 yaşındaki hastanın ek hastalıkları da bulunuyor.

