Yine aynı hızla açılırsak, bu son şansı da kaybedebiliriz

Dr. Dizdarlı, ithal vakaların durmasıyla, vaka sayılarında azalma yaşandığını, yerel vakalarla ilgili gerekli adımların atılması halinde 20 güne kadar “0 vaka” noktasına ulaşılabileceğini belirterek, “Yine aynı hatayı yapar, yine aynı hızla açılırsak bulduğumuz bu son şansı da kaybedebiliriz” uyarısında bulundu







Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ülkedeki Covid-19 salgını ile mücadele konusunda gelinen son noktayı değerlendirdi.

“Artık yoğun bakımda hastamız yok, hastalığı hafif geçiriyoruz” teorisinin, 2 hastanın yoğun bakıma alınması ve birinin durumunun ağır olması nedeniyle sona erdiğini belirten Dizdarlı, hastayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Maalesef biraz da kendi hatasından, hastaneye başvurmakta geciken hastamız yoğun bakıma alındı. Durumu da çok iyi değil, hekimler plazma arıyorlar. Hekim tedavi mi yapsın, tedavi yapacağı gerecin peşine mi düşsün? Ama ne yapsınlar ki organizasyondan sorumlular başka dertte. Ardından ikinci yoğun bakım vakası duyuruldu. Umarım hızla toparlarlar.”



“VAKA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ VAR”

Öte yandan sayısal anlamda olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Dizdarlı, “Beşinci gündeyiz ki vaka sayımız 38’leri bulmuşken 11’lere indi. Dün vaka sayımız 21 idi. Daha evvelki gün 14’tü. Ondan bir gün önce 20, daha evvel 32. Vaka sayımızda düşüş eğilimi var” yorumunda bulundu.

Vaka sayısının düşüşündeki nedene değinen Dizdarlı, “test sayısı azaltıldı, rakamlar düştü” iddiasının doğru olmadığını, dünkü test sayısının 2002, önceki gün ise 2149 olduğunu belirterek, “Bu sayılar, niteleyici olarak tartışılsa da niceleyici PCR testi sayısı olarak iyi rakamlar” ifadelerini kullandı.



“İTHAL VAKALAR DURDU, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ”

Esas sebebin, 6 gündür ülkeye hava ve deniz kapılarından girişlerin durması olduğunu söyleyen Dizdarlı, “Hâl böyle olunca ‘ithal’ vakalar durdu. Tabiri caizse akan selin önüne set konuldu. Doğal olarak onların temaslıları da olmadığından vaka sayısı düşmeye başladı” dedi.

Dizdarlı, yurt dışından gelişlerin durmasıyla, vaka sayısının azalması sürecine ilişkin şu yorumu yaptı:

“Bu o kadar bariz oldu ki daha önceden yapılan uyarıları dikkate almayan hükümet, ağır aksak da olsa bir süre daha ‘Ada’ya sadece KKTC yurttaşlarını kabul edeceğini duyurdu.”



“GELİŞLER 20’SİNE KADAR DURDU VE TESPİT EDİLMEYEN YEREL VAKALAR VAR”

Ancak bu durumun, halkı rahatlatmaması gerektiğini belirten Dizdarlı, hükümetin, gelişleri durdurma kararını kısa süre için aldığını, 20 Eylül’de uçuşların yeniden başlayacağını ve toplum içindeki yerel bulaşma olarak tanımlanan bazı hastaların tespit edilemediğini ve bu kişilerin yerel bulaşı devam ettireceğini ifade etti.



“DIŞA KAPANMA BİR SÜRE DAHA DEVAM ETMELİ”

Önce ithal vakaların geldiğini, sonra gelen vakaların temaslılarının ortaya çıktığını, son olarak da yerel bulaşın başladığını belirten Dizdarlı, resmi olarak açıklanan yerel bulaş rakamlarının henüz başa çıkabilecek bir noktada olduğunu ve dışa kapanmanın bir süre daha devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Gelişlerin kapalı olduğu bu süreçte, iç bulaşma yaşayanların, PCR testleri yanı sıra ‘Elize’ testleriyle beraber taranması gerektiğine dikkat çeken Dizdarlı, “Tabi ki üniversitelere gelecek olan öğrencilerimiz için onlara özel ulaşım ve karantina uygulamaları da planlanmalıdır. Ancak bu sayede 20 gün içinde tekrar sıfır vaka yakalama şansı vardır. Yok, yine aynı hatayı yapar yine aynı hızla açılırsak bulduğumuz bu son şansı da kaybedebiliriz” uyarısını yaptı.

Bülent Dizdarlı, uyarılarla dolu paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bu şans yakalandığı anda boş oturmamalı hızla, yeniden dejavu yaşamamak adına organize olmalıyız. Ekipleri ve yedekleri hazır tutmalı, ekiplerin görev tanımları belirlenip, kimin ne zaman iş yapacağı belirlenmelidir. Tabi ki pandemi hastanesi hızla bitirilmeli ve hatta ikinci daha basit bir merkez de hazır tutulmalıdır.

Yoğun bakıma iki hasta yattı. Sağlık servislerimize arkası gelebilecek ekstra bir yük daha bindi. Bu çok ciddi bir ikazdır. Akıl yolunu seçme zamanıdır…

Bütün sağlık çalışanlarına kolay gelsin”

