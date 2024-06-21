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Yerli domatesle ithal sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

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Yerli domatesle ithal sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı gıda analizlerinde yerli domates ve ithal sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, REE Tic. Cahide Kılıç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  imha edilirken, Tatlısu köyü sakini Adem Çil’e ait domateste ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandığından hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 

Açıklamada, haftalık gıda denetim sonuçları çerçevesinde, 14-20 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildiği belirtildi.
 
İthal ürünlerden alınan 29 numunenin 28’i, yerli ürünlerden alınan 7 numunenin 6’sı temiz çıktı.
 
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