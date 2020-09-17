"Yerel vakalarda virüs yükü yüksek"

YDÜ Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzmanı Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde SARS-CoV-2’nin yerel yayılımı üzerine yürütülen çalışmalarda, virüs yükünün yani solunum yollarında taşınan virüs sayısının çok yüksek olduğu belirlendiğini açıkladı

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin yerel yayılımı üzerine yürütülen çalışmalarda, virüs yükünün yani solunum yollarında taşınan virüs sayısının çok yüksek olduğu belirlendi.

13 Temmuz-14 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran kişilerden alınan örnekler üzerinde Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda yapılan testler sonucunda belirlenen 69 pozitif vakanın ortalama virüs yükünün 2.500.000 kopya olduğu saptandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yerel Vakalarda Virüs Miktarı Yüksek Seyrediyor...”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzmanı Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 13 Temmuz-14 Eylül 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran kişiler arasında 69 kişin pozitif saptandı.

Yapılan analizlere göre pozitif vakaların ortalama virüs yükünün 2.500.000 olduğu, yerel vakaların önemli bir bölümünde kuşkulu temas öyküsünün bulunmadığı yani kişilerin virüsü kimden, nasıl aldıklarını bilmediklerini, pozitif vakaların yaş ortalamasının 31 ve %72’sininde erkek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, 1 Temmuz-9 Eylül 2020 tarihleri arasında ülkeye hava ve deniz yoluyla gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda pozitif saptanan 65 kişinin %70’nin erkek olduğunu vevakaların taşıdığı ortalama virüs miktarının 25.000 olarak tespit edildiğini söyledi. İki grup arasında virüs yükü bakımından ortalama 100 kat fark bulunduğunu (p<0.0001) belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, ülkeye yurt dışından gelen ve pozitif saptanan vakaların virüs miktarının düşük olması ile ilgili olarak şunları söyledi: “Ülkeye girişlerde çift PCR stratejisi uygulanıyor. İlk PCR testleri negatif çıkan kişilerin ülkeye giriş yaptıktan sonra yapılan ikinci PCR testlerinde pozitif saptanmaları; kişilerin hastalığın başlangıç aşamasında olabileceklerini ve düşük miktarda virüs taşıdıklarını düşündürüyor.”

Hastalığın Bulaşması İçin 300 Virüs Yeterli...

Prof. Dr. Şanlıdağ “Bilimsel araştırma sonuçlarına bakıldığında hastalığa yakalanmak için en az 300 virüsün alınmasının yeterli olduğu görülüyor. Oldukça düşük bir miktar ve herkesin azami özeni göstermesi gerekiyor. O nedenle kapalı yerlerde, kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı” dedi.