Yerel vakalar yine patladı

18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandı. Bir doktor ve bir hemşire pozitif. Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan öğretmenin temaslısı 4 öğretmeninin test sonuçları pozitif. Hastanede tedavi gören 80 yaşındaki bir hastanın daha PCR testi pozitif çıktı



Okullardan hastanelere, işçilere kadar birçok pozitif vaka var​



KKTC'de toplam 1540 test yapıldı, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 1kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1540 olduğunu, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kısmi kapanma ve sokağa çıkma yasağına rağmen ülkenin farklı yerlerinden ve farklı meslek gruplarından son 24 saatte adeta vaka yağdı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre birçok vakanın kaynağı bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığı’nca takviye edilen temas takip ekibi, adanın dört bir tarafında tarama yapıyor.

Pozitif vakalar dün durmadı. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre okullardan hastanelere, işçilere kadar birçok pozitif vaka var.

Korkuteli köyünde önceki gün bir aileden 3 yeni vakanın çıkmıştı.

BİR DOKTOR VE BİR HEMŞİRE POZİTİF

Dün Girne’de faaliyet gösteren bir hastanede PCR testleri yapan bir hemşire de Covid-19’a yakalandı.

Öte yandan Lefkoşa’da tüp bebek hastanesinde çalışan bir doktor da pozitif.

Ülkemize gelen narenciye kesim işçilerinin arasında da vaka görüldüğü gelen bilgiler arasında.

4 ÖĞRETMEN DAHA POZİTİF

Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan öğretmenin temaslısı 4 öğretmeninin test sonuçları pozitif.

Okullardaki bulaşın önünü kesmek için yarıyıl tatili erkene çekilmesine rağmen toplamda 12 öğretmen ve 23 öğrenci Covid-19’a yakalandı.

HASTANEDE BİR VAKA DAHA

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları yoğun bakım servisinde tedavi gören 80 yaşındaki bir hastanın daha PCR testi pozitif çıktı.

İlgili bölümde tedavi gören ve geçtiğimiz gün yaşamını yitiren 84 yaşındaki Mahmut Boral’ın temaslılarından biri olduğu öğrenilen hastanın karantina yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Göğüs Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 3 hastadan biri olan Boral’ın hayatının kaybetmesi ile temaslılardan biri daha pozitif çıkarken, aynı bölümde temaslı bir hastanın daha takibinin yapıldığı öğrenildi.

ASKERDE VAKA

Öte yandan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir askerin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Ateş şikayeti ile hastaneye başvuran bir askerin PCR testi pozitif.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı askerinin pozitif çıkması üzerine askerin bağlı olduğu birlikte geniş çaplı bir tarama yapılıyor.

Ülkemize gelen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı askerlerinin karantinaya alındıktan sonra birliklerine teslim ediliyor. Bu nedenle askeri birlikte vaka görülmesi yerel bulaşın askeri birliklere de sıçrama ihtimalini akıllara getirdi.

Bölük içerisinde tespit edilen pozitif vaka, hem KTBK hem de GKK’ya bağlı tüm birimlerde tedirginliğe yol açtı.

KTBK içerisinde daha önce de pozitif vakalar tespit edilmiş ancak söz konusu askerler, Türkiye’den geldikten sonra karantinaya alınmış ve karantinada oldukları süre içerisinde pozitife dönmüşlerdi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’den uçakla gelen 1200 askerin aralarında da pozitif vakalar çıktığı biliniyor.

Özellikle, virüsün patlak verdiği Mart ayından bu yana PCR testi yaptırılmayan, bölük dışına çıkmalarına izin verilmeyen ve haftalık izinleri kesilen yüzlerce mükellef askerin aileleri de çocuklarının bölüklerden çıkarak, kendilerini koruyabilmelerini talep ediyor.

Bilindiği üzere zorunlu askerler bölük içinde kalmaya devam ediyor ancak er ve erbaş olarak askerlik hizmetinde bulunanlar dışında subay, astsubay, sivil görevli gibi muvazzaf askerlik hizmetinde bulunanlar, mesai saatleri sona erdikten sonra sosyal hayatlarına devam edebiliyor.

