Yeni yılda kilo kaybına yönelik motive ve irade önerileri

Sürekli diyet denemeleri yapıyor ve başarılı olamıyorsanız, iradenizi kontrol edememekten ve iştahınızı kontrol edememekten yakınıyorsanız, tüm bunları kontrol altına almanız için sizlere bu yazımda birkaç önerim olacak…

1) Öncelikle kendinize kesin ulaşabileceğiniz hedefler koyarak işe başlamalısınız, tabi bu hedefi koyarken başaracağınız zaman dilimini de belirleyin. Örneğin, hedefime çok az kaldı, daha fazla dikkat etmeliyim diyebilmelisiniz…2) Kendinizi motive etmek bu işin en başlarında geliyor, diyetinizin sadece bir elbise uğruna olmadığını bunu başardığınız da gerek fiziksel gerekse psikolojik ve fizyolojik olarak daha iyi hissedeceğinize yoğunlaşın. Verdiğiniz kiloları, bunu başardığınızdaki mutluluğu, az az sık sık ve sağlıklı beslendiğinizdeki vücut çalışmanızın ne kadar iyi olduğunu asla unutmayın, pozitif düşünmeli, kendinizi suçlayıcı olmamalısınız…3) Zaaflarınız olabilir, an gelir yemeniz gerekenden daha fazla yiyebilir veya yapmamanız gereken bir atıştırmalık yapabilirsiniz, burada kendinizi suçlamak yerine, ben bunu nasıl düzeltebilirim deyip sağlıklı tercihlere yönelmelisiniz…4) Soğuk kış aylarında arabalarımızı ısınmaları için bir müddet çalıştırırız, bunun sebebi arabamızın daha iyi çalışabilmesi yola çıktığımızda sorun çıkarmaması içindir, Biz diyetisyenler en başta sizlere kahvaltı yapma alışkanlığınızı kazandırmaya çalışıyoruz, bunun sebebi işte tıpkı arabada olduğu için vücudunuzu daha iyi çalışmasını sağlayabilmek içindir. Güne kahvaltı ile başlayın, enerji dengenizi koruyabilmeniz, hormonlarınızın daha iyi işlev yapabilmesini sağlamak için güne mutlaka kahvaltı ile başlayın…5) Yazılan yazılar, gazeteler, televizyonlardaki programlar olsun gün içinde sık sık sağlıklı beslenmeye yönelik bazı duyumlar alıyorsunuzdur. Zararlı gıdaların neler olduğuna dair hepinizde az-çok bilgi birikiminizin olduğunu düşünmekteyim. Başarılı bir diyetin temel anahtarlarından birisi zararlı gıdalardan uzak durmaktan geçiyor, ama diyelim ki siz zararlı olarak kabul edilen yağlı bir fast-food tükettiniz, şimdi ne olacak? Asla diyetim bozuldu, battı balık yan gider gibi bir düşünce yapısına sahip olmayın , o zaman başarısız olursunuz.. Bunun yerine kendinizi bir sonraki öğünün , bir sonraki günün tam tersi olacağına inandırın ve inanmakla kalmayıp uygulayın…6) Başarılı bir diyet elbette ki mutfaktan ve buzdolabından geçer. Buzdolabınızda zararlı olan tüm ürünleri sağlıklı olanlarla yer değiştirin . Süt ve süt ürünlerinde değişikliğe başlayabilir tam yağlı olanları tüketmek yerine yarım yağlılara yönelebilirsiniz, bol sebze ve meyvelerle dolabınızı donatın, çikolata, reçel,marmelatlar, donmuş hazır gıdalar yerine taze olanları koyun…7) Açlığınızı kontrol altına alın, onu tanıyın, örneğin 1 saat öncesinde yemek yemiş olsanız bile, kızarmış kocaman bir biftek yediğinizi hayal edin, bakalım ne olacak? Eğer gerçekten açsanız, biftek gözünüze güzel görünecek, değilseniz çokta iştah açıcı olmayacaktır. Açlık hissederseniz sizlere önerim, farklı işlere odaklanın, meşgul ve de hareketli olun.8) Evet yemek yemek, kişiyi gerçekten mutlu ediyor, bu hem psikolojik hem de hormonal, yemek yemeden önce öğünlerini kontrol edin bunun sizi başarıya yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu bir düşünüp öyle tüketmeye başlayın. Örneğin evde yalnız kaldınız ve bir kutu dondurmayı yediğinizdeki pişmanlığınızı düşünüp porsiyon küçültmeye gidebilir veya hiç kaçamak yapmayabilirsiniz.Özet olarak, kilo vermek, sağlıklı beslenme biçimini benimsemek 1 günlük veya 1 anlık bir şey olmaktan çıkmalı, düşünce yapınıza bu bilinci yerleştirerek başarılı olacağınızı unutmayınız.