Yeni salgın paniği

Koronavirüs salgınının şoku atlatılmadan bu kez 13 ülkede 170 'bilinmeyen kökenli akut Hepatit' vakası tespit edildi. Vakaların büyük çoğunluğu beş yaş ve altındaki çocuklar. Şimdiye kadar bir çocuk öldü ve 17 çocuğun da kritik karaciğer nakillerine ihtiyacı var

Koronavirüs salgının şokunu henüz atlatamayan dünya yeni bir salgın paniğine sürüklenmiş durumda. Doktorlar konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yaparken kızına hiç düşünmeden ciğerini veren İngiliz babanın açıklamaları okuyanların gözlerini yaşarttı...Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 13 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı. Virüs son olarak Kanada'da görüldü. Bilim insanları çocuklarda ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan bu hastalığın kökenlerini araştırmaya devam ediyor.Dünya Sağlık Örgütü , geçtiğimiz ekim ayından bu yana, 13 ülkede 170 'bilinmeyen kökenli akut Hepatit' vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra Kuzey Carolina ABD'de iki vaka daha teşhis edildi.Vakaların büyük çoğunluğu beş yaş ve altındaki çocuklar ve şimdiye kadar bir çocuk öldü ve 17 çocuğun da kritik karaciğer nakillerine ihtiyacı var.İngiltere'de hastalanan çocukların 10'unun karaciğer nakline ihtiyacı oldu.İngiltere'de yaklaşık 114 vaka tespit edildi, ancak MailOnline'a konuşan uzmanlar birçok semptom kaçırıldığı için bunun 'buzdağının görünen kısmı' olabileceğini açıkladı.İngiltere’nin Kent şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Alan Raine ise karaciğerinin bir kısmını hepatit hastası kızına bağışlayarak ülkedeki tüm gazetelerde manşet olmayı başardı.Raine’nin 3 yaşındaki kızı Lola-Rose'a mart ayı ortalarında ölümcül karaciğer iltihabı teşhisi kondu.Lola-Rose Raine, son aylarda uzmanların kafasını karıştıran aynı karaciğer hastalığına yakalanan yaklaşık 200 çocuktan sadece biri…Başlangıçta kusmasını sadece bir mide üşütmesine bağladıktan sonra, Lola-Rose'un anne ve babası çocuklarının gözlerinde sarılaşma gördüler; bu semptom hepatitin ayırt edici bir işareti.Hastane taramaları çocuğun karaciğerinin normal çalışmadığını ortaya çıkardı ve hemen Londra'daki Kings College Hastanesi'nde uzman bir birime sevki yapıldı.Küçük kızın karaciğeri bir anda çalışmamaya başlayınca ve doktorlar Lola-Rose’u yapay komaya sokmak zorunda kaldı. Doktorlar aileyi de, son dakika nakli bulamadıkları sürece çocuklarının saatler içinde ölebileceği konusunda uyardılar.Doktorların hepatitinin adenovirüsten kaynaklanmış olabileceğini keşfettiği 21 Mart'ta, aile için bir umut ışığı doğmuş oldu. Virüs tedavi edilebilir durumdaydı ve doktorlar çocuğa damar yoluyla uygulanan özel ilaç kombinasyonları verdi.Ancak iki gün sonra, doktorlar durumun hâlâ kötüleştiğini söyledi ve Lola-Rose’u 48 saat içinde yoğun bakıma alacaklarını belirtti. Lola-Rose, o gün komaya sokuldu, çünkü karaciğeri, vücudundan süzülmek üzere böbreklerine toksik amonyak göndermiyordu. Bu da toksinlerin beynine ulaştığı ve şişmesine neden olduğu anlamına geliyordu.Güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki baba Alan Raine, MailOnline'a verdiği demeçte "Kelimenin tam anlamıyla küçük kızımızın gözlerimizin önünde ölmesini izliyorduk. Hemen uyum var mı görmek için karaciğerimden bir örnek verdim ve sonucu beklemeye başladım" diyor.Kahraman baba testler olumlu çıkınca 30 Mart'ta, ölmekte olan kızını kurtarmak için karaciğerinin bir kısmını yedi saat süren bir operasyonla bağışladı.Doktorlar ona riskleri anlatmıştı. Ama Alan Raine “Karaciğerini bağışlamak ya da çocuğunun acı çekmesini izlemek arasında seçim yapmanın kalbinin 'yırtılması' hissi yaşattığını” söyledi.Ameliyattan neredeyse bir ay sonra, Lola-Rose tamamen iyileşti ve bu hafta hastaneden taburcu edilecek.Lola, vücudunun yeni organı reddetmesini durdurmak için hayatının geri kalanında ilaç kullanacak. Küçük kız ne yaşadığını henüz anlamıyor ama “Karnımda tıpkı babam gibi büyük bir yara izi var” diyor.İngiltere'deki vakaların dörtte üçü, genellikle soğuk algınlığına veya mide hastalığına neden olan adenovirüslerle bağlantılı çıktı. Bağışıklık sistemimiz bu virüsle savaşamadığında hastalık kısa sürede hepatite dönüşüyor.-Sürekli olağandışı yorgun hissetmek,-İştah kaybı,-Karın ağrısı,-Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık),-Koyu idrar,-Soluk, gri renkli dışkı (kaka),-Kaşınan cilt,-Kas ve eklem ağrıları,-Yüksek ateş.