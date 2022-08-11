Yeni kabus Langya Virüsü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Uzmanlara göre Langya virüsünün dahil olduğu Henipavirüs familyası, koronavirüsten çok daha ölümcül!

Covid-19 salgını sebebiyle bütün dünya ekonomik ve sosyal olarak oldukça zorlu bir dönem geçirdi. Geçirmeye de devam ediyor. Covid-19 salgını hâlen tam olarak bitmiş ve tüm etkileri ortadan kalkmış değil! Ancak insanlık, henüz Covid-19 salgınından tam olarak kurtulamazken, son dönemde “hortlayan” veya yeni keşfedilen virüsler ortaya çıkıyor! Koronavirüsün yanı sıra, dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan maymun çiçeği kısa sürede çok sayıda insanı etkilemişti. Afrika kökenli bu virüsün Avrupa’da hızla yayılması, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel acil durum” ilan edilmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Çin’in doğu bölgesinde “Langya” isimli yeni bir virüs keşfedildi! Yeni keşfedilen Langya virüsünün “Henipavirüs” ailesinden olduğu belirlendi. Henipavirüs ailesinden başka virüslerin geçmiş dönemde ölümcül enfeksiyonlara neden olması, Langya virüsü için de aynı endişenin ortaya çıkmasına neden oldu! İşte, Langya virüsü hakkında bilmeniz gerekenler…

Langya virüsü uluslararası bir ekip tarafından keşfedildi

Çin’de keşfedilen Langya virüsünün daha önce ölümcül enfeksiyonlara neden olan Henipavirüs ailesinden olduğu tespit edildi. Langya virüsünün kuzenleri olan “Hendra henipavirüs” ile “Nipah henipavirüs” ölümcül vakalara sebep olmuştu! 2018 yılında Hindistan’da Nipah virüsü nedeniyle enfekte olan 19 hastadan 17’si hayatını kaybetmişti! 1998-2018 yılları arasında bildirilen Nipah virüsü salgınlarındaki ölüm oranı yüzde 40 ila 70 arasında değişiyor! ABD Hastalık Kontrol Merkezine göre, Hendra enfeksiyonları daha nadir görülüyor. Ancak bu virüsün öldürücülük oranı yüzde 57! Her iki virüs de solunum ve nöroloji sorunlarına neden oluyor! Yani, Henipavirüs ailesine mensup iki virüs de koronavirüse kıyasla çok daha ölümcül! Yeni keşfedilen Langya virüsünün ise, 2018 – 2021 yılları arasında en az 35 kişide tespit edildiği açıklandı.

Langya virüsünün insandan insana bulaştığına dair bir işaret yok

Ancak, virüsün insandan insana bulaşmadığından kesin bir şekilde emin olmak için daha fazla çalışma ve veri gerekiyor. Şimdiki verilere göre, virüsün kaynağı hayvanlar. Özellikle de fareler! Henipavirüs ailesine mensup iki virüsün de hayvanlardan insanlara bulaştığı biliniyor. Yarasalar, Hendra ve Nipah virüslerinin “doğal kaynağı” olarak isimlendiriliyor. Bu nedenle hayvanlar, Langya virüsünün de doğal kaynağı olarak düşünülebilir. Ancak, virüsün kesin kaynağının bulunabilmesi için de daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Çin’de görülen Langya virüsünün en yaygın semptomu yüksek ateş

Çin’deki 35 hastanın 26’sı detaylı bir şekilde incelendi. İncelenen tüm hastalarda yüksek ateşe rastlandı! Virüsün en yaygın diğer semptomları ise halsizlik, öksürük, baş ağrısı ve kusma. Ayrıca, bazı hastaların karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında anormallikler tespit edildi. Öte yandan, Langya virüsünün herhangi bir ölüme neden olmadığı bildirildi.

Langya virüsü yeni bir salgına neden olur mu?

Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı şimdilik, hayır! Uzmanların bu şekilde düşünmesine neden olan bazı faktörler var. İlki virüsün şimdiye kadar yalnızca Çin’in belirli bir bölgesinde görülmüş olması. Çin’deki 35 hastanın tamamı da aynı bölgede yaşayan insanlar! Ancak bu insanların birbirleriyle ilişkileri yok. Öte yandan 35 hastanın neredeyse tamamı çiftçiydi. Bu ise, virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığına işarete ediyor. Ayrıca, hastalarla temas eden insanlarda virüse rastlanmadı. Bu da virüsün bir salgına neden olma ihtimalini düşüren ikinci faktör. Çünkü bu durum hastalığın insandan insana bulaşmadığına kanıt teşkil ediyor. Uzmanları virüsün salgına neden olmayacağını düşündüren bir diğer şey ise, daha önceki Hendra ve Nipah virüslerinin şimdiye kadar bir mutasyon geçirmemiş olması. Virüslerin daha bulaşıcı bir forma doğru mutasyon geçirmemeleri, salgın ihtimalini düşürüyor. Ancak uzmanlar, yeni keşfedilen Langya virüsünün dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorlar.