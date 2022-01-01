Yeni hastane iki yılda bitecek

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin 2 yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ise yanan bir bölüm kaldığını, seçim yasaklarından sonra 15 yataklı bir yoğun bakım ve 2 tane de ameliyathanenin kısa bir sürede yapılacağını kaydetti. Pilli, gerek kamuda gerekse özelde yoğun bakım kapasitesinin düşük ve yetersiz olduğunu belirterek, seçimden sonra yoğun bakım yatak sayısını artıracaklarını belirtti.
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