Yeni Devlet Laboratuvarı İçin imzalar atıldı

88 milyon 464 bin TL’ye mal olacak projenin 5 Temmuz 2025'te tamamlanmasının hedefleniyor

2016’daki yangında kullanılmaz hale gelen Sağlık Bakanlığı’na ait Devlet Laboratuvarı’nın yapımı için sözleşme imzalandı. 88 milyon 464 bin TL’ye mal olacak projenin 5 Temmuz 2025'te tamamlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan açıklamaya göre, sözleşmeye imza koyan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, "İnşallah birkaç hafta içinde hep birlikte temelini atarız ve en geç Temmuz başında Devlet Laboratuvarı’nı halkımızın hizmetine sunarız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Ülkenin medarı iftiharı olan Devlet Laboratuvarı’nın 21 Aralık 2016’da yanarak devre dışı kaldığını anımsatan Dinçyürek, “O günden bugüne çok zor şartlarda, tabiri caizse göçebe imkanlarla, Devlet Laboratuvarı misyonunu kısmen de olsa yerine getirmeye çalıştık” diye konuştu.

“Göreve geldiğim günden itibaren yeni bir Devlet Laboratuvarı inşa edilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüm”

Göreve geldiği günden itibaren yeni bir Devlet Laboratuvarı inşa edilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Sağlık Bakanı Dinçyürek, şunları da kaydetti:

"Öncelikle plan ve projelerini tamamladık, finansmanını sağladık ve 2 bin 198 metrekare kapalı alanı olan modern bir devlet laboratuvarı projesini hayata geçirdik. Bu laboratuvar, günümüz koşullarında modern ve akredite olabilecek, verdiği raporların uluslararası camiada kabul görebileceği şekilde tasarlandı."

"Projenin

finansmanı Anavatan Türkiye'nin katkıları ve Sağlık Fonu’ndan alınan destekle sağlandı"

Bakan Dinçyürek, projenin finansmanının, Anavatan Türkiye'nin katkıları ve Sağlık Fonu’ndan alınan destekle sağlandığını belirterek, ihale sürecinin tamamlandığını, bugün Mustafa Aladağ İnşaat Limited şirketiyle sözleşme imzaladıklarını belirtti.

İhale bedelinin 88 milyon 464 bin 386 TL olup, teslim süresinin 250 iş günü olarak belirlendiğini ifade eden Dinçyürek, projenin 5 Temmuz 2025'te tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Dinçyürek, son dönemde Sağlık Bakanlığı ihalelerinde yüklenici firmaların projeleri daha erken teslim etme taahhüdünde bulunduklarını, bu projede de aynı beklentiye sahip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Devlet Laboratuvarı, ülkemizin hem üretiminde hem ihracatında hem de ithalatında büyük öneme sahiptir. Yeni laboratuvarımız, ülkemizde üretilen ürünlerin yurt dışına ihracatında gerekli gıda tahlillerini yapma kapasitesine sahip olacak ve ithal edilen gıdaların tetkiklerinde de büyük katkılar sağlayacak. Bugün yapamadığımız bazı fonksiyonları kazanmamız mümkün olacak.”

Kapasitenin artırılmasının ve tahlil çeşitliliğinin genişletilmesinin, ülke ekonomisine ve üretimine önemli katkı sağlayacağını belirten Hakan Dinçyürek, projeye destek olan Devlet Laboratuvarı Müdürü ve tüm Sağlık Bakanlığı çalışanlarıyla bürokratlarına teşekkür etti.