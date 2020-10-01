Yemekleri lezzetlendiren, metabolizmayı çalıştıran baharatlar!

Birçoğumuz gerek yemeklerimizde gerekse salatalarımıza veya çaylarımıza baharatları katarken, çoğumuz da ise baharat kullanma alışkanlığı yok. Aslında gerçeği merak ediyorsanız mutfağınızdan baharatları eksik etmemeniz gerekiyor. Neden mi? Bu haftaki HALKIN SESİ sağlık köşemizde gizli.

Yüzyıllardır birçok baharat taze veya kuru olarak ‘şifa verici’ olarak kullanılmaktadır. Baharatlar içerdikleri keskin antioksidanlar, mineraller ve vitaminler, ayrıca kalori içermemelerinden ötürü kilo verme üzerine olumlu etkileri yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. İşte bu baharatlara birkaç örnek…

Toz acı biber

Metabolizmayı hızlandırarak, kalori yakımını artırır. İştahı baskılar, hızlanan metabolizma sayesinde yağ yakımını da tetikleyicidir. Çorbalarınızda, et ve tavuk gibi protein kaynaklarında ve yoğurtlarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

Tarçın

Kan şekerini dengeleyici ve aşırı acıkmayı önleyerek kalori alımını azaltır böylelikle kilo vermeyi destekler. Süt , yoğurt ve meyvelerin üzerine ekleyerek tüketin.

Zencefil

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca zengin antioksidanlar sayesinde iştahı kontrol altında tutar. Çaylarınıza taze zencefili, salata ve protein kaynaklarına ise toz zencefili eklemenizi öneriyorum.

Hardal

Kalori içermiyor. Metabolizma hızını artırarak yağ yakımını sağlayıp kilo verdirici özellikleri bulunuyor. Protein kaynaklarının yanında kullanımı lezzeti artırırken aşırı besin alımını da önler.

Zerdeçal

Karaciğeri zararlı maddelerden koruyucudur. İçerdiği curcumin sayesinde zayıflamayı destekler. Yine et-tavuk pişirirken kullanıldığında lezzet artırıcı ve metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterir.

Taze siyah karabiber

Sindirimi kolaylaştırıcıdır İçerdiği piperin maddesi sayesinde yağ yakımını hızlandırır ve metabolizmanızı canlandırıcıdır.