YDÜ'nün “maymun çiçeği” hastalığını tespit edebilen “PCR Tanı Kiti” kullanıma hazır!

Yakın Doğu Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün “küresel acil durum” olarak ilan ettiği “maymun çiçeği” hastalığını kısa sürede tespit edebilen tanı kitinin kullanıma hazır olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, 14 Ağustos’ta yaptığı açıklama ile Afrika’da yayılmaya başlayan “Mpox” virüsünü “küresel acil durum” olarak ilan etti. Halk arasında “Maymun Çiçeği” olarak adlandırılan hastalığa neden olan virüs, özellikle Afrika dışında da vakaların görülmesi ve yayılması nedeniyle küresel bir endişe kaynağı haline geldi. 2022’de vaka sayılarında görülen artışın ardından virüsün tespiti için kit geliştirmeye başlayan DESAM Araştırma Enstitüsü Kit Üretim ve Genom Analiz Laboratuvarı araştırmacıları çalışmalarını tamamlayarak geçen yıl “REAL MonkeyPox RT-qPCR Tanı Kiti” geliştirdi.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Maymun çiçeğine neden olan Mpox virüsünü, bir kaç saat içinde tespit edebilen tanı kitimizi, ihtiyaç halinde kullanıma almaya hazırız” açıklaması yaptı.Baş ağrısı, ateş, lenf bezlerinde şişme, kas ağrısı, halsizlik, deride döküntü ve lezyonlarla kendisini gösteren Maymun Çiçeği, virüsle enfekte olan insanlar ve hayvanlara yakın temasta bulunulması ile yayılıyor. Dolayısıyla virüsün yayılmasını engellemenin en önemli yolu, erken aşamada tespit edilerek enfekte kişileri izole etmekten geçiyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği “REAL MonkeyPox RT-qPCR Tanı Kiti”nin hastalığı bir kaç saat içerisinde saptayabilmesi de bu açıdan büyük önem taşıyor.Temasla yayılan hastalıkların bulaş hızını düşürmede en önemli etkenin hızlı tanı olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Geliştirdiğimiz tanı kiti, hastalığı birkaç saat içerisinde tespit edebiliyor. Dolayısıyla hem kamu kurumlarına hem de sağlık çalışanlarına enfekte kişileri hızlı bir şekilde izole ederek tedaviye başlama olanağı sunuyor” ifadesini kullandı.Kendisi de bir tıbbi mikrobiyolog olan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Maymun Çiçeği hastalığına neden olan Mpox virüsünü, bir kaç saat içinde tespit edebilen tanı kitimizi ihtiyaç halinde kullanıma almaya hazırız” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının COVID-19 sürecinde geliştirdiği KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ile bu alanda önemli bir tecrübe edindiğini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sahip olduğu donanım ve nitelikli araştırmacıları ile DESAM Araştırma Enstitüsü Kit Üretim ve Genom Analiz Laboratuvarımız, SARS-CoV-2’nin ardından, salgınlara neden olabilecek virüslere yönelik bazıları dünyada ilk olan pek çok tanı kiti geliştirdi. Dang Humması, Chikungunya Virüsü, Maymun Çiçeği, Hepatit Delta Virüsü, FIP Virüsü ve son olarak Batı Nil Virüsü gibi virüslerin tespiti için geliştirdiğimiz PCR Tanı Kitleri, sadece ülkemiz için değil bütün dünya için son derece önemli” ifadesini kullandı.