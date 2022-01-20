Yazgı Ötüken'le Sağlık: Resveratrol

Siyah üzüm

Üzüm çekirdeği

Üzüm asmasının kök ve sap kısmında

Kırmızı şarap

Virüslerden koruyucu anti-viral özellik gösterir,

Mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucu,

Kansere karşı koruyucu

Damar yaşlanmasını önleyici,

Kan inceltici,

Antioksidan; hücrelere zarar verici, serbest radikallerden veya oksidasyon gibi kimyasallerden koruyan yapıya Antioksidan denir. Antioksidanlar hğcrelerdeki hasarı önleyen veya hasarı azaltıcı olarak bilinmektedir.Doğanın en güçlü antioksidanlarından olan resveratrol sağlığa iyi geldiği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Özellikle damar sağlığı yönünden çok güçlü bir antioksidandır. İyi kolesterol seviyelerini artırdığı, kötü kolesterolün damarlarda oluşturduğu negatif etkiyi azalttığı uzun süredir bilinmektedir. Özellikle Akdeniz diyetinde de önerilen kırmızı şarap resveratrolden oldukça zengindir, sanırım bu bilgi kırmızı şarabı daha çok sevmenizi sağlayacak JGünümüzde resveratrol ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Özellikle son yıllarda gençleştirici özelliği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Fareler üzerinde yapılan uzun dönem çalışmalarında resveratrolün yaşam süresini uzattığı gözlemlenmiştir.HANGİ BESİNLERDE RESVERATROL VAR?Özellikle yüksek yaylalarda, organik ortamlarda güneş-soğuk ve virüs-mantar gibi patojenlerle mücadele verip yetişen üzümlerin kabuk kısımlarında yaprak ve gövdelerinde çok yüksek oranda resveratrol bulunmaktadır.RESVERATROLÜN BİLİNEN FAYDALARIYapılan çalışmalar sonucunda bazı doktorlar kemoterapi alan hastalarına üzüm suyu ekstresini önerdiği bilinmektedir. Saf üzüm suyunda olduğu gibi kırmızı şarapta resveratrolden çok zengindir özellikle alkol seçiminizi şarap olarak tercih ettiğinizde gerek damar sağlığınız için gerekse antikanser özellik gösteren resveratrolün gücünden de faydalanmış olursunuz. Bu özellik başka hiçbir alkol ürününde bulunmamaktadır.