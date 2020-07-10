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Yaz aylarının mucize içeceğinin faydaları saymakla bitmiyor

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Yaz aylarının mucize içeceğinin faydaları saymakla bitmiyor
10 Temmuz 2020 Cuma 16:17

Ayran sadece yoğurt ve suyun karışımından ibaret değil! Terlemeyle gelişen tuz kaybını önleyen, sindirime ve uyku düzenine yardımcı olan ayranın faydaları saymakla bitmiyor. Yaz aylarında tüketilebilecek en sağlıklı içeceklerin başında gelen ayran hakkında Gıda Mühendisi Orhan Kaplan bilgi verdi, iyi ayranın ne olduğunu tarif ederek yaz aylarında neden ayran içilmesi gerektiğini madde madde paylaştı.

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Ayran; kalsiyum ve protein dışında fosfor, potasyum, A, B2, B6, B12 ve D gibi vitamin ve mineralleri de içerir. Ayrıca ayran, süte göre düşük laktoz içeriğine sahip. Bu nedenle sütü tolere edemeyen laktoz intoleransı olanların da faydalanabileceği bir içecek olarak öne çıkıyor.

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Süt renginde, temiz, parlak, kendine has hoş kokuda ve hafif ekşimsi tatta, akıcı kıvamda, yüzeyinde yağ birikmemiş ve çalkalandığında homojen yapıda olmalı. Aşırı tuzlu olmamalı. Peki, yazın neden ayran içmeliyiz? Ayran içersek vücudumuzda neler olur? İşte madde madde sebepleri...

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Terlemeyle oluşan tuz kaybını telafi eder

Yaz döneminde vücudumuzdan terlemeyle su ve elektrolit denilen tuz kayıpları oluşur. İçerdiği mineraller ve su sayesinde kaybedilen maddelerin telafi edilmesi ve dengelenmesinde ayran en önemli içeceklerin başında gelir.

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Harareti giderir

Süt ürünü olması nedeniyle ayran, buzdolabında muhafaza edilir. Sıcak havalarda tüketilen ayran, serinletici özelliğiyle vücutta sıcaklığın dengelenmesinde ve hararetin giderilmesinde etkili olur.

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Rahatlatıcı etki gösterir

Terlemeyle oluşan kayıplar sonrasında gelişen yorgunluğun giderilmesinde ve kasları gevşetici özelliği nedeniyle de sinir sisteminin rahatlatılmasında destekleyicidir

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Tansiyonun dengelenmesinde yardımcı olur

Sıcak havalarda yaşanan olumsuz durumlardan biri de tuz kaybına istinaden genişleyen damarlarda kan basıncının yani tansiyonun düşmesidir. Yeterli miktarda ayran tüketilerek bu durumun önüne geçilmesi ve vücut direncinin artırılabilmesi mümkün.

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Uyku düzenini dengeler

Yaz döneminde günlerin uzun olması, uyuma-uyanma saatlerinin değişmesi, uykuyu sağlayan hormonal dengenin bozulmasına neden olabiliyor. B kompleks vitaminlerince zengin olan ayranın düzenli tüketilmesi, bu sorunların azaltılmasında yardımcı olur.

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Tok tutar, diyeti kolaylaştırır

Bu yıl pandemi sürecinden dolayı da evlerde kalınması, tüketilen gıdalardan ve yapılamayan sporlar nedeniyle alınan kiloların nasıl verileceği, pek çok kişiyi kara kara düşündürüyor. İçeriğindeki kalsiyum ve amino asitlerin, fazla yağların yakılmasında etkili olması ve protein içeriğinden dolayı tok tutma hissi vermesi, ayranı yaz diyetinin vazgeçilmezi haline getirir.

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Probiyotik etkiye sahip

Ayran içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaz aylarının gelmesi ve pandemi sürecinin atlatılmasıyla aslında özlenen bir alışkanlık olan ev dışı yemek tüketiminde ayran, probiyotik etkisi nedeniyle de sindirim ve gıda güvenliği açısından en önemli emniyet kemerlerinden biri olarak öne çıkar.

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