Yatmadan Hemen Önce Su İçmek Sağlıklı Mı?

Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme rutinine sahip olmanın ne derece önemli olduğu artık tartışma konusu değil. Zira zinde bir hayatın en temel adımlarından ikisi konumundalar. Ancak ilk sıraya her zaman su içmeyi koymamız gerekiyor elbette. Stresle savaşmaktan vücuttan ödemin atılmasına, böbrek rahatsızlıklarına karşı korumaktan cilt sağlığını iyileştirmeye kadar sayısız faydası bulunurken, günün hangi saatinde tüketildiği de aslında önem taşıyor.

Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme rutinine sahip olmanın ne derece önemli olduğu artık tartışma konusu değil. Zira zinde bir hayatın en temel adımlarından ikisi konumundalar. Ancak ilk sıraya her zaman su içmeyi koymamız gerekiyor elbette. Stresle savaşmaktan vücuttan ödemin atılmasına, böbrek rahatsızlıklarına karşı korumaktan cilt sağlığını iyileştirmeye kadar sayısız faydası bulunurken, günün hangi saatinde tüketildiği de aslında önem taşıyor.

Yatmadan hemen önce su içilmeli mi?

Pek çoğumuzun belki de farkında olmadan yaptığı bir hareket bu, hatta alışkanlık. Yatmadan önce su içmenin sağlıklı olup olmadığı sorusuna gelince cevap, kısmen olumsuz. Aslında burada durum tamamen uykunun bölünmesiyle alakalı. Çünkü lavaboyu ziyaret etme sıklığı artacağından, gece boyunca uyanmaya ve beraberinde uyku bozukluğuna sebep olabilir.

Günün hangi zamanlarında su tüketilmeli?

Elbette çok susuz kaldığınızı hissederseniz yatmadan önce fazla olmamasına dikkat ederek su tüketebilirsiniz. Peki, gün içinde ne zaman su içmek daha sağlıklı olabilir?

- Vücudun toksinlerden arınması için sabah uyandığınızda,

- Tok hissetmenize ve aşırı yemeyi önlemenize yardımcı olabilmesi için yemekten önce,

- Öğleden sonra sıklıkla yaşanan enerji düşüklüğünü tersine çevirebilmek için,

- Uzun süre bilgisayara baktığınız ve baş ağrısına yol açabilen çalışma saatleri sonrasında,

- Egzersizden önce, egzersiz sırasında ve sonrasında su içebilirsiniz.