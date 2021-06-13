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"Yapılan kan bağışlarına destek vermek hepimizin sorumluluğu olmalıdır"

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Sağlık Bakanı Üstel, “Pandemi nedeni ile düşen kan bağışı stoklarının yeterli seviyeye getirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılan kan bağışlarına destek vermek hepimizin sorumluluğu olmalıdır" dedi

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"Yapılan kan bağışlarına destek vermek hepimizin sorumluluğu olmalıdır"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Thalassaemia Hastalarının kan ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Üstel, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Zaman zaman Thalassaemia Hastalarının kan ihtiyacında sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle yaşanan bu pandemi döneminde kan stoklarının maalesef yeterli olmadığını görmekteyiz” dedi. 

Thalassaemia hastalarının aylık ortalama 500 ile 600 ünite arasında kan ihtiyacı olduğunu kaydeden Üstel, “Bu bağlamda derneğin de katkılarıyla Thalassaemia Hastalarına bağışçılarla bire bir irtibata geçerek kan toplanması için Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi 18 Haziran 2020 yılından  itibaren 21 Büyük Kan Bağış Kampanyası Düzenlemiş, 200 bağışçının kan bağışı yapmasını sağlamıştır. Ayrıca elzem vakalarda (Ameliyat, Doğum vs) birimimize ulaşan vatandaşlara da hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı. 

Ülkede kan ihtiyacının Kan Bankası  ve Kıbrıs Türk Kızılayı Ekipleri tarafından toplandığını kaydeden Üstel, “Pandemi nedeni ile düşen kan bağışı stoklarının yeterli seviyeye getirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılan kan bağışlarına destek vermek hepimizin sorumluluğu olmalıdır" dedi. 

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