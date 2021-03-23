Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret

Konu şeker ve karbonhidrat hassasiyeti olduğunda birçoğumuzun bu konudaki bilgileri oldukça sınırlı. Laktoz intoleransına aşina olsak da şeker intoleransı için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Eğer siz de karbonhidrat ve şeker açısından zengin besinler tükettikten sonra sindirim problemleri yaşıyorsanız doğru yerdesiniz! Özellikle çocuklar arasında yaygın olan bu durum, sandığımızdan çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Meyvelerden sebzelere, içeceklerden atıştırmalıklara şeker hassasiyeti olan kişilerin beslenmeleri konusunda özenli davranmaları gerekiyor. Vücudunuzun şekeri tolere edemediğini gösteren işaretleri araştırdık ve derledik. İşte şeker hassasiyetinin 7 önemli belirtisi…

Mide krampları

Eğer vücudunuz şekeri tolere edemiyorsa bunun ilk belirtilerinden biri mide krampları olacaktır. Meyve ve sebzeler, her ne kadar sağlıklı olsalar da kimileri nişasta ve karbonhidrat bakımından oldukça zengindir. Haliyle sindirim sisteminizi olumsuz etkileyebilirler. Şeker hassasiyetiniz olduğunu düşünüyorsanız mısır, tatlı patates, kinoa, muz, yulaf, elma ve mango gibi besinlerden uzak durmalısınız. Tabii şeker hassasiyetinin tek belirtisinin mide krampları olmadığını da unutmamalısınız!

Mide bulantısı

Kramplara ek olarak mide bulantısı ve baş dönmesi de şeker hassasiyetinin habercisi olabilir. Cips, kuruyemiş, hazır salata sosu, hazır makarna sosu ya da abur cubur gibi gizli şeker içeren gıdalar, sindirim sistemimizi olumsuz etkiler. Hele bir de şeker hassasiyetiniz varsa işler, düşündüğünüzden çok daha can sıkıcı olabilir!

Şişkinlik

Kramp ve mide bulantılarını izleyen şişkinlikle devam edelim! Büyük öğünlerin ardından şişkin hissetmek oldukça doğal olsa da şekerli gıdalar konusunda dikkatli olmanız şart! Mısır şurubu, pekmez, esmer şeker ve hatta bal… Tüm bu gıdalar, şeker hassasiyeti olan kişilerde şişkinliğe yol açabilir.

Gaz

Eğer yemeklerin ardından sık sık geğirme ihtiyacı duyuyorsanız bu da şeker hassasiyetinin bir belirtisi olabilir! Kramp, mide bulantısı ve şişkinlik gibi semptomlara ek olarak gaz sancısı yaşıyorsanız yediklerinizi bir an önce gözden geçirmeniz gerekiyor.

Daha fazla tatlı yeme isteği

Karbonhidratlara intoleransı olan kişiler, olmayan kişilere göre çok daha fazla tatlı tüketmek isterler. Eğer tatlı yeme isteğinizi bastıramıyor, hatta yedikçe yemek istiyorsanız bir doktorla görüşmenizde fayda var. Tatlıya düşkünlük, tek başına bir sorun teşkil etmese de diğer semptomlarla birleştiğinde oldukça tehlikeli olabilir.

Yemek yedikten sonra gelen uyku hali

Karbonhidrat açısından zengin bir öğünün ardından biraz kestirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse bu durum, vücudunuzun karbonhidratları sindirmekte pek de başarılı olamadığının bir göstergesi olabilir. Beslenme düzeninize dikkat etmediğiniz takdirde bu uyku hallerine baş ağrıları ve ruh hali değişiklikleri de eklenebilir.

Endişe hali

Birçoğumuz, stres altında hissettiğimizde şekerli gıdalara yöneliriz. Eğer şeker hassasiyetiniz varsa bu durum sizi çok daha stresli bir ruh haline sokabilir.