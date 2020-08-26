Vücudunuzdaki 5 Eklem Gerginliği ve Ağrısını Nasıl Güvenle Giderebilirsiniz?

Gün içerisinde çok fazla stres altında olduğumuzda, bazı eklemlerimiz gerginleşebilir

Gün içerisinde boyun veya sırt gibi farklı vücut bölgelerinde gerginlik hissetmek normal. Ancak bu durum ruh halimizi etkileyebilir, bu yüzden rahatlamak çok önemli. Tabii ki bunu yaparken kaslarınızı ya da eklemlerinizi incitmemeye özen göstermelisiniz. Bu nedenle de vücudunuzdaki 5 eklem gerginliği ve ağrılarını güvenle nasıl giderebileceğinizi yazdık.

1. Boynunuzdaki gerginliği nasıl güvenle giderebilirsiniz?



Boynunuzdaki gerginliği gidermek için, çok fazla zamanınızı almayan bu egzersizi deneyebilirsiniz. Bunu ayaktayken ya da otururken yapabilirsiniz;

– Kafatasının arkasındaki 2 belirgin kemikli çıkıntıyı bulun.

– Parmaklarınızı birbirine kenetleyerek bu belirgin noktaya yerleştirin. Ellerinizi kafatasının tabanı etrafında hafifçe sıkmaya başlayın. Başınızı ellerinizle itin ve dirseklerinizi kaldırın. Çenenizi göğsünüze doğru eğebilirsiniz.

– Bu pozisyonda 30 saniye kalın.

– 3-5 kez tekrarlayın ve ardından ellerinizi başınızdan yavaşça çekin.

2. Omuzlarınızdaki gerginliği nasıl azaltabilirsiniz?



Göğsünüzdeki ve omuzlarınızdaki gerginliği gidermek, boynunuzdaki gerginliği de azaltmanıza yardımcı olabilir. Çünkü bu vücut parçaları birbirine bağlıdır. Güvenli germe yapmak için bir duvar kullanabilirsiniz;

– Kendinize bir köşe bulun ve iki elinizi de yanlarınızda açık şekilde duvara yaslayın.

– Ayaklarınızı birleştirin.

– Her iki önkol da duvarda ve dirsekleriniz omuz hizasının biraz altında olmalı.

– Bu pozisyonda yavaşça öne doğru eğilin ve kollarınızı gerin. Ancak unutmayın, acı hissetmemelisiniz. Ağrı hissederseniz egzersizi durdurun.

– Bu pozisyonda yaklaşık 30 saniye ile bir dakika arasında kalın.

3. Belinizdeki gerginliği nasıl güvenli bir şekilde giderebilirsiniz?



Belinizdeki gerginliği rahatlatmak için, yatağın kenarına oturarak omurganınızı esnetebilirsiniz. Ancak uyaralım, omueganızda herhangi bir hasar varsa bunu kesinlikle yapmayın;

– Yatağa oturun. ve sırtınızı yatak zeminine yaslayın. Ancak kürek kemikleriniz, yatağın dışına doğru uzatılmalı ve başınız yatağınızın hizasının altında olmalı

– Sırtınızı gevşetin. Ellerinizi yavaşça yere doğru uzatmaya başlayın ve yavaşça nefes alın.

– Her esneme hareketinden sonra yaklaşık 5 saniye o pozisyonda kalın. Ardından orijinal pozisyona geri dönün ve derin bir nefes alın. İhtiyaç duyduğunuz kadar tekrar yapın.

Belinizdeki gerginliği azaltmak için bir başka egzersiz daha bulunuyor. Ancak bunun için bir sandalyeye ihtiyacınız var;

– Sırtınız düz olacak şekilde sandalyeye oturun. Sol bacağınızı sağ bacağınızın üzerine getirin.

– Sağ dirseğinizi sol dizinize koyun.

– Yavaşça üst bedeninizi sola doğru döndürmeye başlayın.

– Bu pozisyonu 10 saniye kalın ve başlangıç pozisyonuna dönün.

– Bu egzersizi her iki taraf için de tekrarlayın.

4. Sırtınızın üst kısmındaki gerginliği nasıl güvenle giderebilirsiniz?



Sırt ve omuz bölgesindeki gerginlikten ve ağrıdan kurtulmak için bu egzersizi yapabilirsiniz, ancak bir masaya ihtiyacınız var;

– Kendinizi dengelemek için bir elinizi masanın üzerine koyun. Omuzlarınızı gevşetin. Diğer kol yere doğru sarkmalıdır. Çapı yaklaşık 30 cm olan küçük bir daire içinde kolunuzu sallayın.

– Her iki kol için de günde bir kez her yönde 10 tur gerçekleştirin.

Sırtınız ve omuzlarınızdaki gerginliği azaltmanın bir başka yolu da şu şekilde;

Ayakta dururken sırtınızı esnetmek son derece güvenli. Ancak omurganızla ilgili bir problem varsa bu hareketi yapmayın;

– Ayakta dururken avuç içlerinizi sırtınızın alt kısmına yerleştirin. Serçe parmaklarınız omurganızın her iki tarafına yerleştirilirken tüm parmaklarınız aşağı bakmalıdır.

– Şimdi omurganızı bir yay gibi esnetin, geriye doğru hafifçe eğilin. Avuç içlerinizle iterek sırtınıza hafif bir baskı uygulayın. Kürek kemikleriniz arasında bir çatırmada hissedebilirsiniz.

– Pozisyonda 10 ile 20 saniye kalın ve nefes alıp verin.

5. Parmak eklemlerinizdeki gerginliği nasıl azaltabilirsiniz?



Parmak kondisyonu ellerinizin genel durumunu iyileştirmek için son derece önemli. Özellikle sürekli bilgisayarda yazı yazmak gibi bir işiniz varsa buna ihtiyaç duyabilirsiniz.

– Ellerinizi birleştirin

– Ardından tüm parmaklarınızı sola ve sonra sağa hareket ettirin.

– Bunu yaparken bilekleriniz hareket etmemeli

– Ellerinizde rahatlama hissedene kadar egzersizi tekrarlayın