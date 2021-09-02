Vitamin eksikliğinde depresyon baş gösteriyor

Özellikle son yıllarda artan anti-depresan kullanımlarına bağlı olarak bu yazıyı yazma gereği duydum. Bu kadar kişinin gerçekten psikolojisi bozuk mu ve/veya hap kullanılacak kadar ağır vakaları var mı ? Bence hayır, depresyon konusunun birden çok boyutu var ama halk olarak bu konuda bilgi eksiklğimizin olduğunu düşünüyorum.Özellikle dengesiz bir beslenme yetersiz vitamin-mineral alımına yol açar. Yapılan birçok çalışmada özellikle D vitamini ve B12 eksikliğinde depresyona yakalanma riskinin arttığı bildirilmiştir. Yine B grubundan olan b6 vitamininin de eksikliğinde depresyon baş göstermektedir. B grubu vitaminleri özellikle sinir sisteminin çalışmasında rol almaktadır.Ülkemiz güneşten yeterli olsa da bizler güneşin kaliteli ışınlarından yeterince faydalanmıyor ve halk arasında D vitamini eksikliği oldukça yaygındır.Eğer kendinizi yorgun, ruhsal açıdan iyi hissetmiyor, enerjiniz yok ise ilk başta yapmanız gereken özellikle D vitamini ve B grubu vitaminlerini içeren bir kan tahlili yaptırmalısınız. Özellikle bazı kaynaklar da D vitaminini kış aylarında takviye olarak da alabileceğimiz belirtilmektedir.: süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, istiridye, karaciğer, yumurta sarısı, tatlı patataes, balık yağı, mantar, maydanoz, ısırganotu, yulaf.: Süt, yoğurt ve kefir, Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz, mantar, Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları, Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir. B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir.: tam tahıllar, patates ve et gibi besin kaynaklarında bulunmaktadır.Özellikle omega-3 eksikliğinde beyin yapısını olumsuz etkileyerek (beynin %60 ı omega-e yağ asidi içerir) depresyona eğilimi artırıyor. Özelikle doğum sonrası gelişen depresyonun en önemli sebebi omega-3 eksikliği !ceviz, yumurta sarısı, somon, ton balığı, ringa, sardalye gibi yağlı balıklar, ıspanak, karalahana, koyu yeşil yapraklı sebzeler, deniz yosunu, keten tohumu.Uyku ile depresyon arasındaki ilişki aslında karmaşıktır. İkisinden birinin eksikliğinde depresyon riski artabilir, özellikle metabolizmanın iyi bir dengede olabilmesi için kaliteli uyku şarttır.Özellikle tiroit hormon eksikliği depresyona yatkınlığı artırabileceği belirtilirken, stres hormonu olarak da bilinen kortizol depresyonlu kişilerde yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Reaktif hipoglisemi problemi olan kişilerde de depresyonun tetiklenebileceği bildirilmiştir. Bu nenden yine yeterli-dengeli beslenmek hormon dengelerinin korunması için büyk önem taşımaktadır.