Virüs Mart ayında pik yapabilir

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, mutasyona uğrayan virüsün Mart ayında pik noktasına ulaşabileceğini, hastaları yatıracak yatak bulmakta zorlanıldığını, tek kişilik odalarda iki ya da üç kişinin yatırıldığını ve açılma için günlük vaka sayısının, taburcu edilenlerden az olması gerektiğini açıkladı



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından önceki yapılan açıklamada sağlık sisteminin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken bilgilere yer verildi.

İşte üst komite tarafından açıklanan veriler:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 12.02.2021 tarihinde pandemi konusunda durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanmıştır. Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, epidemiyolojik raporlarımızın hazırlayan ekipte çalışan Birdal Cihangir ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genetik laboratuvar sorumlusu Eldem Albayrak da toplantıya davet edilmiştir.

Alınan görüşler ve epidemiyolojik durum analiz raporları doğrultusunda ülkemizde olduğu saptanan mutant virüsün Mart ayı içerisinde pik yapabileceği öngörülmektedir.

Öte yandan hala günlük hasta sayısı taburcu olan hasta sayısından fazla olması ile Sağlık sistemimize her geçen gün daha fazla yük binmektedir.

Yeni faaliyete giren Acil Durum Hastanesi’nin tam kapasite ile çalışmasına rağmen hastanede izlenmesi gereken Covid-19 pozitif hastalarımızı yatıracak yatak bulmakta zorlanmaktayız.

Şöyle ki, Covid-19 pozitif hastaların yatırılabileceği toplam 92 tek kişilik odamız (60 oda Acil Durum Hastanesi, 21 oda Ayaktan Tanı Merkezi, 11 oda Nöroloji Servisi) bulunmaktadır. Geçen haftalarda görülen yoğun hasta nedeniyle toplam 92 tek kişilik odada şartlar zorlanarak her odaya iki ya da üç kişi yatırılmak sureti ile 225 hasta takip edilmiştir. Bugün itibari ile 185 hasta bu merkezlerde tedavi edilmektedir. Oksijen santralimiz de yetersiz kalması ile tüpler ile oksijen takviyesi yapılmak zorunda kalınmıştır. 24 olan yoğun bakım yatak sayımız ise %50 doluluk oranı ile hizmet vermektedir.

Açılma kararının alınabilmesinin en büyük kriterlerinden biri günlük saptanan pozitif vaka sayılarının günlük taburcu olan hasta sayısından daha az olmasıdır.

