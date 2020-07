"Ventilatörler tek başına hasta bakım hizmeti vermek için yeterli değil"

Tıp-İş yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada hastaneye alınan ventilatörlerin tek başına hasta bakım hizmeti vermek için yeterli olmadığı; kaliteli yoğun bakım hizmeti verebilmek için Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti’nin standartları uygulanmadığı takdirde hastaların zarar görebileceği endişesi taşındığı kayde

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sadece ventilatör alınarak yoğun bakımın kurulamayacağına işaret etti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı’nın yaptığı yazılı açıklamada, hastaneye alınan ventilatörlerin tek başına hasta bakım hizmeti vermek için yeterli olmadığı; kaliteli yoğun bakım hizmeti verebilmek için Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti’nin standartları uygulanmadığı takdirde hastaların zarar görebileceği endişesi taşındığı kaydedildi.

Reanimasyon’un (yeniden canlandırma) üniteleri veya diğer bir deyişle yoğun bakım ünitelerinin dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkede de kritik hasta takip ve tedavilerinin yapıldığı, organ yetmezliklerinin düzeltildiği, kısacası hastaların yeniden canlandırıldığı birimler olduğu belirtilen açıklamada, bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, yerleşim biçimi ve hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi ve hasta tedavisinin yapıldığı klinikler olduğu anlatıldı.



COVID-19 için kurulması planlanan III. basamak yoğun bakım ünitelerinin personel ve ekipman organizasyonunun Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti (European Society of Intensive Care Medicine) (ESICM)in kriterlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ünite başına bir anestezi doktoru ve her vardiyada, her iki yatak için en az bir yoğun bakım hemşiresi gerektiği vurgulandı.

COVİD- 19 hastaları gibi çoklu organ yetmezliği olan hastalarda bazen her hastaya bir hemşire gerekebileceğinin de unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, yatak sayısının 10’a kadar olan yoğun bakımların tek ünite olarak düzenlendiği ve 10’dan fazla olanların ise her biri 6–10 yataktan oluşan birden fazla üniteye ayrılabileceği kaydedildi.

“VENTİLATÖRLER TEK BAŞINA HASTA BAKIM HİZMETİ VERMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Dolaysıyla hastaneye alınan ventilatörlerin tek başına hasta bakım hizmeti vermek için yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Örneğin; 100 adet ventilatöre hizmet vermek için 10 yoğun bakım ünitesi kurulması gerekmekte olup, asgari toplam 10 anestezi uzmanı ve 250 yoğun bakım hemşiresi istihdam edilmesi gerekmektedir.

Kaliteli yoğun bakım hizmeti verebilmek için Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti’nin standartlarını uygulanmadığı takdirde hastalarımızın zarar görebileceği endişesini taşıyoruz.”